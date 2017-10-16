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"العامر" ضمن ١٠٠ شخصية في المسؤولية المجتمعية

الشبكة الإقليمية تمنحه وثيقة التميز الدولية

منحت الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، المستشار والمدرب في مجال المسؤولية المجتمعية في المملكة العربية السعودية، معاذ بن صالح عبد المحسن العامر؛ وثيقة التميز الدولية في مجال المسؤولية المجتمعية.

جاء ذلك بعد تجاوز "العامر" التصنيف المهني العربي، ضمن المئة شخصية عربية الأكثر تأثيرًا في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2019م.

يذكر أن الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، هي مؤسسة مهنية دولية مسجلة رسميًا في الولايات المتحدة الأميركية، وعضو برنامج الأمم المتحدة للاتفاق العالمي.

الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"العامر" ضمن ١٠٠ شخصية في المسؤولية المجتمعية
سبق

منحت الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، المستشار والمدرب في مجال المسؤولية المجتمعية في المملكة العربية السعودية، معاذ بن صالح عبد المحسن العامر؛ وثيقة التميز الدولية في مجال المسؤولية المجتمعية.

جاء ذلك بعد تجاوز "العامر" التصنيف المهني العربي، ضمن المئة شخصية عربية الأكثر تأثيرًا في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2019م.

يذكر أن الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، هي مؤسسة مهنية دولية مسجلة رسميًا في الولايات المتحدة الأميركية، وعضو برنامج الأمم المتحدة للاتفاق العالمي.

16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441
06:03 PM

"العامر" ضمن ١٠٠ شخصية في المسؤولية المجتمعية

الشبكة الإقليمية تمنحه وثيقة التميز الدولية

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صحيفة سبق الإلكترونية - حائل
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منحت الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، المستشار والمدرب في مجال المسؤولية المجتمعية في المملكة العربية السعودية، معاذ بن صالح عبد المحسن العامر؛ وثيقة التميز الدولية في مجال المسؤولية المجتمعية.

جاء ذلك بعد تجاوز "العامر" التصنيف المهني العربي، ضمن المئة شخصية عربية الأكثر تأثيرًا في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2019م.

يذكر أن الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، هي مؤسسة مهنية دولية مسجلة رسميًا في الولايات المتحدة الأميركية، وعضو برنامج الأمم المتحدة للاتفاق العالمي.

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