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{وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ}.. ما المقصود بالأيدي في هذه الآية؟

يمر القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويّاً بين الناس عن معناها الحقيقي، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان، وخلال شهر رمضان ستسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.

ففي الآية 47 من سورة الذاريات يقول الرب تبارك وتعالى: {وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ}، بأيدٍ أي بقوة، مصدر الفعل "آد، يئيد، أيداً"، أي اشتد وقوي، وهو قول عامة المفسرين، وليس جمع يد.

يشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 200 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعده الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد، وقدمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد عضو مجلس الشورى

الإعجاز القرآني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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{وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ}.. ما المقصود بالأيدي في هذه الآية؟
سبق

يمر القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويّاً بين الناس عن معناها الحقيقي، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان، وخلال شهر رمضان ستسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.

ففي الآية 47 من سورة الذاريات يقول الرب تبارك وتعالى: {وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ}، بأيدٍ أي بقوة، مصدر الفعل "آد، يئيد، أيداً"، أي اشتد وقوي، وهو قول عامة المفسرين، وليس جمع يد.

يشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 200 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعده الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد، وقدمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد عضو مجلس الشورى

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
04:45 PM

{وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ}.. ما المقصود بالأيدي في هذه الآية؟

A A A
عيسى الحربي - الرياض
3
14,501

يمر القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويّاً بين الناس عن معناها الحقيقي، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان، وخلال شهر رمضان ستسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.

ففي الآية 47 من سورة الذاريات يقول الرب تبارك وتعالى: {وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ}، بأيدٍ أي بقوة، مصدر الفعل "آد، يئيد، أيداً"، أي اشتد وقوي، وهو قول عامة المفسرين، وليس جمع يد.

يشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 200 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعده الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد، وقدمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد عضو مجلس الشورى

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