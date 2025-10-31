النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الخارجية: أصول الأزمة مع لبنان تعود إلى هيمنة "حزب الله"

لفت إلى أن السعودية ليس لها رأي في بقاء حكومة "ميقاتي" أو رحيلها

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت: "إن الأزمة مع لبنان تعود أصولها إلى هيمنة ميليشيا حزب الله".

وبيّن في تصريحات خلال مشاركته في قمة العشرين بروما أن السعودية ليس لها رأي فيما إذا كانت الحكومة اللبنانية بقيادة نجيب ميقاتي يجب أن تبقى أو ترحل، وفقًا لـ"رويترز".

وأوضح الوزير أن المحادثات مع إيران ودية، لكنها لم تحرز تقدمًا كبيرًا.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الخارجية: أصول الأزمة مع لبنان تعود إلى هيمنة "حزب الله"
سبق

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت: "إن الأزمة مع لبنان تعود أصولها إلى هيمنة ميليشيا حزب الله".

وبيّن في تصريحات خلال مشاركته في قمة العشرين بروما أن السعودية ليس لها رأي فيما إذا كانت الحكومة اللبنانية بقيادة نجيب ميقاتي يجب أن تبقى أو ترحل، وفقًا لـ"رويترز".

وأوضح الوزير أن المحادثات مع إيران ودية، لكنها لم تحرز تقدمًا كبيرًا.

30 أكتوبر 2021 - 24 ربيع الأول 1443
09:37 PM

وزير الخارجية: أصول الأزمة مع لبنان تعود إلى هيمنة "حزب الله"

لفت إلى أن السعودية ليس لها رأي في بقاء حكومة "ميقاتي" أو رحيلها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
2,427

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت: "إن الأزمة مع لبنان تعود أصولها إلى هيمنة ميليشيا حزب الله".

وبيّن في تصريحات خلال مشاركته في قمة العشرين بروما أن السعودية ليس لها رأي فيما إذا كانت الحكومة اللبنانية بقيادة نجيب ميقاتي يجب أن تبقى أو ترحل، وفقًا لـ"رويترز".

وأوضح الوزير أن المحادثات مع إيران ودية، لكنها لم تحرز تقدمًا كبيرًا.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,848
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,863
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,046
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,126

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة