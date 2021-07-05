النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

وزير الطاقة السعودي: لولا قيادة السعودية لما تحسنت السوق النفطية.. دول "أوبك+" متفقة ما عدا دولة واحدة

المعلمون والمعلمات غير الموفدين وحملة الماجستير والدكتوراه يطالبون بتحسينهم وظيفيًّا

طالبوا بمساواتهم بمن سيتم تعيينهم حديثًا من أصحاب المؤهلات العليا

جدَّد عدد من المعلمين والمعلمات "غير الموفدين" الحاصلين على شهادات الماجستير والدكتوراه مطالبهم للجهات المعنية بتحسينهم وظيفيًّا على لائحة الوظائف التعليمية الجديدة.

وقال لـ"سبق" المعلم محمد الشهاب إنه صدرت قبل عام تعديلات على لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، ولم يصدر بشأن حملة الماجستير والدكتوراه "غير الموفدين" ممن هم على رأس العمل أي تحسين.

وطالب الشهاب بأن يشملهم الفقرة (2ـ ج) من المادة (السابعة) في لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، ومساواتهم بمن سيتعين حديثًا من أصحاب المؤهلات العليا؛ إذ منحتهم اللائحة التعليمية الجديدة درجات إضافية على رتبة ممارس مقابل مؤهلاتهم العليا، ولاسيما أنه لم يتم تحسين مستوياتنا في اللائحة السابقة مع استحقاقنا لذلك، ولم نستفد من اللائحة الجديدة حتى الآن رغم الوعود الكثيرة من قِبل الجهة المعنية بمعالجة وضعنا.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
المعلمون والمعلمات غير الموفدين وحملة الماجستير والدكتوراه يطالبون بتحسينهم وظيفيًّا
سبق

جدَّد عدد من المعلمين والمعلمات "غير الموفدين" الحاصلين على شهادات الماجستير والدكتوراه مطالبهم للجهات المعنية بتحسينهم وظيفيًّا على لائحة الوظائف التعليمية الجديدة.

وقال لـ"سبق" المعلم محمد الشهاب إنه صدرت قبل عام تعديلات على لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، ولم يصدر بشأن حملة الماجستير والدكتوراه "غير الموفدين" ممن هم على رأس العمل أي تحسين.

وطالب الشهاب بأن يشملهم الفقرة (2ـ ج) من المادة (السابعة) في لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، ومساواتهم بمن سيتعين حديثًا من أصحاب المؤهلات العليا؛ إذ منحتهم اللائحة التعليمية الجديدة درجات إضافية على رتبة ممارس مقابل مؤهلاتهم العليا، ولاسيما أنه لم يتم تحسين مستوياتنا في اللائحة السابقة مع استحقاقنا لذلك، ولم نستفد من اللائحة الجديدة حتى الآن رغم الوعود الكثيرة من قِبل الجهة المعنية بمعالجة وضعنا.

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
02:02 AM

المعلمون والمعلمات غير الموفدين وحملة الماجستير والدكتوراه يطالبون بتحسينهم وظيفيًّا

طالبوا بمساواتهم بمن سيتم تعيينهم حديثًا من أصحاب المؤهلات العليا

A A A
سعود الدعجاني - جدة
3
8,176

جدَّد عدد من المعلمين والمعلمات "غير الموفدين" الحاصلين على شهادات الماجستير والدكتوراه مطالبهم للجهات المعنية بتحسينهم وظيفيًّا على لائحة الوظائف التعليمية الجديدة.

وقال لـ"سبق" المعلم محمد الشهاب إنه صدرت قبل عام تعديلات على لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، ولم يصدر بشأن حملة الماجستير والدكتوراه "غير الموفدين" ممن هم على رأس العمل أي تحسين.

وطالب الشهاب بأن يشملهم الفقرة (2ـ ج) من المادة (السابعة) في لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، ومساواتهم بمن سيتعين حديثًا من أصحاب المؤهلات العليا؛ إذ منحتهم اللائحة التعليمية الجديدة درجات إضافية على رتبة ممارس مقابل مؤهلاتهم العليا، ولاسيما أنه لم يتم تحسين مستوياتنا في اللائحة السابقة مع استحقاقنا لذلك، ولم نستفد من اللائحة الجديدة حتى الآن رغم الوعود الكثيرة من قِبل الجهة المعنية بمعالجة وضعنا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,948
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,327
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,646
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,167

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري
حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

علي آل شرمة
حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة