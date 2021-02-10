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"الصحة" تعرض خريطة الإصابات والمنحنى الوبائي خلال مؤتمر مستجدات كورونا.. غداً

"الإسلامية" و"التجارة" تستعرضان جهودهما في متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية

تعقد وزارة الصحة غداً الخميس الموافق 11 فبراير 2021 م، المؤتمر الصحفي حول مستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة 3:35 عصراً.

وفي التفاصيل، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، وخريطة الإصابات الأسبوعية والمؤشرات الوبائية، والمنحنى الوبائي، وأبرز الاستفسارات الشائعة خلال أسبوع، والإحصائيات والخدمات الصحية.

ومن جهته، يستعرض عبدالرحمن بن محمد الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، جهود الوزارة من أجل متابعة الالتزام بالاجراءات الاحترازية، والرقابة على الأسواق والمحلات التجارية.

ويقدم سليمان بن فهد الخميس المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، جهود الوزارة في حماية المصلين في المساجد من فيروس كورونا، والإجراءات الوقائية المتخذة في المساجد والجوامع.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تعرض خريطة الإصابات والمنحنى الوبائي خلال مؤتمر مستجدات كورونا.. غداً
سبق

تعقد وزارة الصحة غداً الخميس الموافق 11 فبراير 2021 م، المؤتمر الصحفي حول مستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة 3:35 عصراً.

وفي التفاصيل، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، وخريطة الإصابات الأسبوعية والمؤشرات الوبائية، والمنحنى الوبائي، وأبرز الاستفسارات الشائعة خلال أسبوع، والإحصائيات والخدمات الصحية.

ومن جهته، يستعرض عبدالرحمن بن محمد الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، جهود الوزارة من أجل متابعة الالتزام بالاجراءات الاحترازية، والرقابة على الأسواق والمحلات التجارية.

ويقدم سليمان بن فهد الخميس المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، جهود الوزارة في حماية المصلين في المساجد من فيروس كورونا، والإجراءات الوقائية المتخذة في المساجد والجوامع.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
10:17 PM

"الصحة" تعرض خريطة الإصابات والمنحنى الوبائي خلال مؤتمر مستجدات كورونا.. غداً

"الإسلامية" و"التجارة" تستعرضان جهودهما في متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
7
4,836

تعقد وزارة الصحة غداً الخميس الموافق 11 فبراير 2021 م، المؤتمر الصحفي حول مستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة 3:35 عصراً.

وفي التفاصيل، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، وخريطة الإصابات الأسبوعية والمؤشرات الوبائية، والمنحنى الوبائي، وأبرز الاستفسارات الشائعة خلال أسبوع، والإحصائيات والخدمات الصحية.

ومن جهته، يستعرض عبدالرحمن بن محمد الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، جهود الوزارة من أجل متابعة الالتزام بالاجراءات الاحترازية، والرقابة على الأسواق والمحلات التجارية.

ويقدم سليمان بن فهد الخميس المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، جهود الوزارة في حماية المصلين في المساجد من فيروس كورونا، والإجراءات الوقائية المتخذة في المساجد والجوامع.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

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