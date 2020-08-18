ابقوا بأماكن آمنة ولا تجازفوا.. الدفاع المدني يحذّر من "تقلبات عسير الجوية"

هطولات رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية حملها تنبيه لـ "هيئة الأرصاد"

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة في المنطقة، واتباع إرشادات السلامة التي تقي ـ بمشيئة الله ـ من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

وأشار المتحدث لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، إلى ضرورة التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر.

ونوّه بضرورة المتابعة والاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني https://www.998.gov.sa.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت اليوم، تنبيهاً عن هطول أمطار رعدية على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات: خميس مشيط وأحد رفيدة وبارق وبلقرن والنماص وتنومة ورجال ألمع وسراة عبيدة والمجاردة ومحايل عسير، حيث تستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ ٨ مساءً.