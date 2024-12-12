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الدفاع المدني ينقذ 13 طالبة احتجزهن مصعد التأهيل الشامل بالطائف

مصادر "سبق": قادمات من الكلية الصحية كمتدربات

تسببَ استخدام 13 طالبة لأحد مصاعد مركز التأهيل الشامل للإناث بمحافظة الطائف ، دُفعةً واحدة لتوقفه ، ما أدى لاحتجازهن بداخله بسبب الحمولة الزائدة .

وقد أبلغت إحداهن مركز العمليات الأمنية الموحدة ، وعلى إثره حضرت فرقة من الدفاع المدني ، وتمكنت من إخراجهن دون أن يُصبنَ بأذى ولله الحمد ، سوى إحداهن أصيبت بهلع وخوف وتم الاطمئنان عليها في الموقع .

وعلمت "سبق" بأن الطالبات قادمات من الكلية الصحية بالطائف كمتدربات بأقسام الرعاية النهارية في مركز التأهيل الشامل للإناث .

وكان الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية قد نشر تغريدةً أشار فيها إلى إحتجاز (١٣) طالبة بمصعد أحد مراكز التعليم للفتيات بالطائفبسبب الحمولة الزائدة ، وتم مباشرة الحالة من الجهات المختصة ، ونتج عنها إصابة واحدة وتم علاجها بالموقع .

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الدفاع المدني ينقذ 13 طالبة احتجزهن مصعد التأهيل الشامل بالطائف
سبق

تسببَ استخدام 13 طالبة لأحد مصاعد مركز التأهيل الشامل للإناث بمحافظة الطائف ، دُفعةً واحدة لتوقفه ، ما أدى لاحتجازهن بداخله بسبب الحمولة الزائدة .

وقد أبلغت إحداهن مركز العمليات الأمنية الموحدة ، وعلى إثره حضرت فرقة من الدفاع المدني ، وتمكنت من إخراجهن دون أن يُصبنَ بأذى ولله الحمد ، سوى إحداهن أصيبت بهلع وخوف وتم الاطمئنان عليها في الموقع .

وعلمت "سبق" بأن الطالبات قادمات من الكلية الصحية بالطائف كمتدربات بأقسام الرعاية النهارية في مركز التأهيل الشامل للإناث .

وكان الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية قد نشر تغريدةً أشار فيها إلى إحتجاز (١٣) طالبة بمصعد أحد مراكز التعليم للفتيات بالطائفبسبب الحمولة الزائدة ، وتم مباشرة الحالة من الجهات المختصة ، ونتج عنها إصابة واحدة وتم علاجها بالموقع .

12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439
04:34 PM

الدفاع المدني ينقذ 13 طالبة احتجزهن مصعد التأهيل الشامل بالطائف

مصادر "سبق": قادمات من الكلية الصحية كمتدربات

A A A
فهد العتيبي - الطائف
5
2,376

تسببَ استخدام 13 طالبة لأحد مصاعد مركز التأهيل الشامل للإناث بمحافظة الطائف ، دُفعةً واحدة لتوقفه ، ما أدى لاحتجازهن بداخله بسبب الحمولة الزائدة .

وقد أبلغت إحداهن مركز العمليات الأمنية الموحدة ، وعلى إثره حضرت فرقة من الدفاع المدني ، وتمكنت من إخراجهن دون أن يُصبنَ بأذى ولله الحمد ، سوى إحداهن أصيبت بهلع وخوف وتم الاطمئنان عليها في الموقع .

وعلمت "سبق" بأن الطالبات قادمات من الكلية الصحية بالطائف كمتدربات بأقسام الرعاية النهارية في مركز التأهيل الشامل للإناث .

وكان الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية قد نشر تغريدةً أشار فيها إلى إحتجاز (١٣) طالبة بمصعد أحد مراكز التعليم للفتيات بالطائفبسبب الحمولة الزائدة ، وتم مباشرة الحالة من الجهات المختصة ، ونتج عنها إصابة واحدة وتم علاجها بالموقع .

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