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شاهد.. أطفال بلوشستان يستخدمون كمامات الخوص لتوقي الإصابة بكورونا

في ظل عجز الحكومة الإيرانية عن السيطرة على الوباء.. و147 وفاة جديدة

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم مقاطع فيديو لأطفال منطقة إقليم بلوشستان (إقليم سني) في إيران، يستخدمون "خوص سعف النخل" لصناعة الكمامات لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، بعد تزايد الحالات في مختلف المدن والأقاليم الإيرانية في ظل عجز الحكومة عن السيطرة على الوباء.

ويظهر بالفيديو أحد الأطفال وهو يتحدث: نستخدم الخوص لعدم قدرتنا على شراء الكمامات؛ لتوقي الإصابة بفيروس كورونا الذي يفتك بالناس. وسط عشرات التعليقات من رواد التواصل على المقطع بالدعوات بأن يحفظ الله الأطفال الأبرياء، والانتقاد الشديد للسياسات الإيرانية في إهداء الأموال على دعم الميليشيات والجماعات المتطرفة والتدخل في شؤون الدول المجاورة.

في السياق نفسه أعلنت إيران، اليوم؛ تسجيل 147 وفاة جديدة من جرّاء فيروس كورونا "COVID-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، كما ارتفع عدد المصابين بـ"كورونا" إلى 17361، وبهذا الرقم من الوفيات تسجل إيران أكبر ارتفاع يومي للوفيات من جرّاء #كورونا.

يشار إلى أن إقليم بلوشستان أو بلوچستان أرض البلوش؛ "هو إقليم جاف يقع في جنوب غرب آسيا على طرف الهضبة الإيرانية، ويمتدّ بين كلٍّ من: إيران وباكستان وأفغانستان، يسكنه نحو 11.5 مليون نسمة من قومية البلوش.

وسُمّيت المنطقة بهذا الاسم بعد نزوح القبائل البلوشية إليها قبل آلاف السنين، أما اللغة الشائعة في الإقليم فهي اللغة البلوشية، إضافة إلى البراهوئية والرخشانية، الجزء الجنوبي من إقليم بلوشستان يُعرف بإقليم مكران، المطلّ على بحر العرب.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. أطفال بلوشستان يستخدمون كمامات الخوص لتوقي الإصابة بكورونا
سبق

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم مقاطع فيديو لأطفال منطقة إقليم بلوشستان (إقليم سني) في إيران، يستخدمون "خوص سعف النخل" لصناعة الكمامات لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، بعد تزايد الحالات في مختلف المدن والأقاليم الإيرانية في ظل عجز الحكومة عن السيطرة على الوباء.

ويظهر بالفيديو أحد الأطفال وهو يتحدث: نستخدم الخوص لعدم قدرتنا على شراء الكمامات؛ لتوقي الإصابة بفيروس كورونا الذي يفتك بالناس. وسط عشرات التعليقات من رواد التواصل على المقطع بالدعوات بأن يحفظ الله الأطفال الأبرياء، والانتقاد الشديد للسياسات الإيرانية في إهداء الأموال على دعم الميليشيات والجماعات المتطرفة والتدخل في شؤون الدول المجاورة.

في السياق نفسه أعلنت إيران، اليوم؛ تسجيل 147 وفاة جديدة من جرّاء فيروس كورونا "COVID-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، كما ارتفع عدد المصابين بـ"كورونا" إلى 17361، وبهذا الرقم من الوفيات تسجل إيران أكبر ارتفاع يومي للوفيات من جرّاء #كورونا.

يشار إلى أن إقليم بلوشستان أو بلوچستان أرض البلوش؛ "هو إقليم جاف يقع في جنوب غرب آسيا على طرف الهضبة الإيرانية، ويمتدّ بين كلٍّ من: إيران وباكستان وأفغانستان، يسكنه نحو 11.5 مليون نسمة من قومية البلوش.

وسُمّيت المنطقة بهذا الاسم بعد نزوح القبائل البلوشية إليها قبل آلاف السنين، أما اللغة الشائعة في الإقليم فهي اللغة البلوشية، إضافة إلى البراهوئية والرخشانية، الجزء الجنوبي من إقليم بلوشستان يُعرف بإقليم مكران، المطلّ على بحر العرب.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
04:32 PM

شاهد.. أطفال بلوشستان يستخدمون كمامات الخوص لتوقي الإصابة بكورونا

في ظل عجز الحكومة الإيرانية عن السيطرة على الوباء.. و147 وفاة جديدة

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عبدالله العنزي - الرياض
0
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تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم مقاطع فيديو لأطفال منطقة إقليم بلوشستان (إقليم سني) في إيران، يستخدمون "خوص سعف النخل" لصناعة الكمامات لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، بعد تزايد الحالات في مختلف المدن والأقاليم الإيرانية في ظل عجز الحكومة عن السيطرة على الوباء.

ويظهر بالفيديو أحد الأطفال وهو يتحدث: نستخدم الخوص لعدم قدرتنا على شراء الكمامات؛ لتوقي الإصابة بفيروس كورونا الذي يفتك بالناس. وسط عشرات التعليقات من رواد التواصل على المقطع بالدعوات بأن يحفظ الله الأطفال الأبرياء، والانتقاد الشديد للسياسات الإيرانية في إهداء الأموال على دعم الميليشيات والجماعات المتطرفة والتدخل في شؤون الدول المجاورة.

في السياق نفسه أعلنت إيران، اليوم؛ تسجيل 147 وفاة جديدة من جرّاء فيروس كورونا "COVID-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، كما ارتفع عدد المصابين بـ"كورونا" إلى 17361، وبهذا الرقم من الوفيات تسجل إيران أكبر ارتفاع يومي للوفيات من جرّاء #كورونا.

يشار إلى أن إقليم بلوشستان أو بلوچستان أرض البلوش؛ "هو إقليم جاف يقع في جنوب غرب آسيا على طرف الهضبة الإيرانية، ويمتدّ بين كلٍّ من: إيران وباكستان وأفغانستان، يسكنه نحو 11.5 مليون نسمة من قومية البلوش.

وسُمّيت المنطقة بهذا الاسم بعد نزوح القبائل البلوشية إليها قبل آلاف السنين، أما اللغة الشائعة في الإقليم فهي اللغة البلوشية، إضافة إلى البراهوئية والرخشانية، الجزء الجنوبي من إقليم بلوشستان يُعرف بإقليم مكران، المطلّ على بحر العرب.

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