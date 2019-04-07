رسميًّا.. "المركز السعودي للتحكيم التجاري" يدشِّن منافسة التحكيم الطلابية

بحضور عدد من المهتمين وطلاب من الجامعات السعودية

دشَّن المركز السعودي للتحكيم التجاري اليوم الأحد بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض، بحضور عدد من المهتمين بالتحكيم التجاري وطلاب وطالبات الشريعة والقانون في الجامعات السعودية، منافسة التحكيم الطلابية.

وأكد الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، الدكتور حامد ميرة، أن الاستثمار في الإنسان هو مفتاح كل حضارة، وكلمة سر كل نهضة وتطور، ومفتاح التغيير هو التعليم. مضيفًا بأنه كلما كان التعليم قادرًا على إكساب الطلاب والطالبات المعلومة والمهارة، مع أفضل الممارسات، كان أقدر على تهيئتهم لسوق العمل، وتغيير الواقع بشكل أفضل.

وأضاف "ميرة" بأن صناعة التحكيم وبدائل تسوية المنازعات هي صناعة واعدة، ترتكز بشكل رئيس على المحكم الخبير في مجاله، المكتسب للمعلومات والمعارف ذات العلاقة، والمهارة المطلوبة لإدارة عملية تحكيم مثالية. مشيرًا إلى أنه في ظل توسع وتزايد أعداد خريجي كليات الشريعة والقانون في السعودية، وفي المنطقة عمومًا، كان من الأهمية بمكان أن يقوم المركز بوصفه أول مركز تحكيم مؤسسي في السعودية بدوره الوطني والدولي في خلق جسر بين طلاب وطالبات كليات الشريعة والقانون والأنظمة والممارسة العملية، والخبرة الحقيقية والتهيئة المهارية الراقية في مجال التحكيم؛ ليكونوا محكِّمي الغد، والمحامين والمستشارين القادرين على تقديم الخبرة الحقيقية، والمبادرين لخدمة وطنهم في هذا المجال.

وأبان الدكتور حامد ميرة بأن تلك التهيئة المهارية تطورت؛ لتصبح صناعة راسخة تقودها منافسة دولية (VIS-Moot)، تنعقد نهائياتها باللغة الإنجليزية سنويًّا في فيينا على مدى عقود، يتنافس فيها الطلاب والطالبات من مئات الجامعات حول العالم، وحققت على أرض الواقع أثرًا إيجابيًّا نوعيًّا على الطلاب والطالبات من جهة عمق فهمهم، بل تهيئتهم لسوق العمل، وتمكينهم وتوظيفهم، بل إن من بين المشاركين فيها بالأمس رموزًا دولية في التحكيم، ملء السمع والبصر اليوم.

وشهد الحفل كلمة للمحامية الدولية من برنامج التطوير التجاري ميس عبوسي، قدمت خلالها قصة المنافسات، وتجربة (CLDP) في المنطقة، كما قدمت دارة سحاب عضو اللجنة العلمية للمنافسة شرحًا وافيًا عن الجوانب العلمية للمنافسة، وأكدت أهمية فوائد منافسة التحكيم التجاري الطلابية التي تتمحور في اكتساب مهارات عملية، واتساع المدارك القانونية من خلال التعرف على مبادئ وأدوات قانونية دولية، وفرصة للتواصل مع محامين وخبراء في المجال.

كما أعلن مدير التطوير المهني في المركز السعودي للتحكيم التجاري منيف باجميل إطلاق الصفحة الإلكترونية (https:/ / ArabicMoot.sadr.org) للمنافسة، ودعا بدوره الطلاب للاطلاع على شروط المسابقة.

ووقَّع المركز السعودي للتحكيم التجاري اتفاقيات تعاون مع الجامعة السعودية الإلكترونية، وجامعة الأمير سلطان، وجامعة جازان، وجامعة دار العلوم. وكرم المركز الجامعات لجهودها المقدرة وتعاونها معه، كما كرم الفريق المشارك من جامعة الأمير سلطان في منافسات التحكيم بالبحرين.

ويهدف المركز السعودي للتحكيم التجاري من خلال منافسة التحكيم التجاري الطلابية إلى التوعية بالأهمية، ومدى حرص الجامعات العالمية في منافسة "ويليم فيز" الدولية للتحكيم التجاري التي تقام سنويًّا في كلية الحقوق في العاصمة النمساوية فيينا منذ عام 1994م، وهي مسابقة تهدف إلى تنمية قدرات طلاب القانون على استيعاب التطورات الحديثة في مجال القانون التجاري الدولي، وتدريبهم على التعامل مع التحكيم بوصفه إحدى أشهر وسائل تسوية المنازعات التجارية على مستوى العالم.. وهي تعد المنافسة الأكبر في هذا المجال.

وتنقسم المسابقة إلى مرحلتين أساسيتين، الأولى تحريرية، وتتضمن كتابة مذكرات قانونية باللغة الإنجليزية عن المدعي والمدَّعى عليه في قضية ترسلها اللجنة القائمة لكل فريق، وتتنافس الفرق في هذه المرحلة للتأهل للمرحلة الثانية التي تشتمل على مرافعات شفهية. وتشارك في هذه المسابقة سنويا نحو 300 كلية حقوق من نحو 70 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وسيقام حفل التدشين بجامعة دار الحكمة في مدينة جدة يوم غد الاثنين الموافق 8 إبريل، وبجامعة الأمير محمد بن فهد يوم بعد غد الثلاثاء الموافق 9 إبريل بمدينة الدمام.