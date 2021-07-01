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مختبرات سويسرية تطلق نوعًا جديدًا من الفحوصات لكشف فيروسات سلالة "دلتا"

نظرًا لانتشارها على نطاق واسع

أعلنت شبكة مختبرات "يونيلابس" السويسرية، إطلاقها نوعًا مبتكرًا من فحوصات "كوفيد-19"، قادرًا على كشف سلالة "دلتا" المتحورة وشديدة العدوى.

وأكد تيموتيو غيماريش، المسؤول عن إدارة قسم "كوفيد-19" في شبكة "يونيلابس"، أنه نظرًا لانتشار سلالة "دلتا" على نطاق واسع؛ وجّهت إدارة مختبرات "يونيلابس" طاقمها بالعمل على تطوير فحوصات جديدة قادرة على كشف هذه السلالة؛ لافتًا إلى أن المختبرات تستخدم نفس التقنيات التي طوّرتها لاكتشاف سلالة "كينت" المتحورة، وأنها تحرص على تتبع واكتشاف أي سلالات متحورة في المستقبل.

وأوضح أن البيانات الطبية التي توصلت إليها مختبرات "يونيلابس"؛ باتت تُستخدم في تتبع انتشار سلالة "دلتا" المتحورة، وتحديد السلالات الجديدة في بلدان كثيرة؛ مما يساعد الجهات الصحية على اتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء انتشار هذه السلالات.

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مختبرات سويسرية تطلق نوعًا جديدًا من الفحوصات لكشف فيروسات سلالة "دلتا"
سبق

أعلنت شبكة مختبرات "يونيلابس" السويسرية، إطلاقها نوعًا مبتكرًا من فحوصات "كوفيد-19"، قادرًا على كشف سلالة "دلتا" المتحورة وشديدة العدوى.

وأكد تيموتيو غيماريش، المسؤول عن إدارة قسم "كوفيد-19" في شبكة "يونيلابس"، أنه نظرًا لانتشار سلالة "دلتا" على نطاق واسع؛ وجّهت إدارة مختبرات "يونيلابس" طاقمها بالعمل على تطوير فحوصات جديدة قادرة على كشف هذه السلالة؛ لافتًا إلى أن المختبرات تستخدم نفس التقنيات التي طوّرتها لاكتشاف سلالة "كينت" المتحورة، وأنها تحرص على تتبع واكتشاف أي سلالات متحورة في المستقبل.

وأوضح أن البيانات الطبية التي توصلت إليها مختبرات "يونيلابس"؛ باتت تُستخدم في تتبع انتشار سلالة "دلتا" المتحورة، وتحديد السلالات الجديدة في بلدان كثيرة؛ مما يساعد الجهات الصحية على اتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء انتشار هذه السلالات.

01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
08:28 AM

مختبرات سويسرية تطلق نوعًا جديدًا من الفحوصات لكشف فيروسات سلالة "دلتا"

نظرًا لانتشارها على نطاق واسع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شبكة مختبرات "يونيلابس" السويسرية، إطلاقها نوعًا مبتكرًا من فحوصات "كوفيد-19"، قادرًا على كشف سلالة "دلتا" المتحورة وشديدة العدوى.

وأكد تيموتيو غيماريش، المسؤول عن إدارة قسم "كوفيد-19" في شبكة "يونيلابس"، أنه نظرًا لانتشار سلالة "دلتا" على نطاق واسع؛ وجّهت إدارة مختبرات "يونيلابس" طاقمها بالعمل على تطوير فحوصات جديدة قادرة على كشف هذه السلالة؛ لافتًا إلى أن المختبرات تستخدم نفس التقنيات التي طوّرتها لاكتشاف سلالة "كينت" المتحورة، وأنها تحرص على تتبع واكتشاف أي سلالات متحورة في المستقبل.

وأوضح أن البيانات الطبية التي توصلت إليها مختبرات "يونيلابس"؛ باتت تُستخدم في تتبع انتشار سلالة "دلتا" المتحورة، وتحديد السلالات الجديدة في بلدان كثيرة؛ مما يساعد الجهات الصحية على اتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء انتشار هذه السلالات.

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