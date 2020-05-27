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جدة.. لجنة سكن العمالة تقف على 591 مبنى وتُجرِي أكثر من 108 آلاف مسح نشط

منذ انطلاق أعمالها في 4 شعبان.. للحد من انتشار فيروس كورونا

وقفت لجنة سكن العمالة بمحافظة جدة على ٥٩١ مبنى بالمحافظة منذ انطلاق أعمال اللجنة في الرابع من شعبان ١٤٤١هـ، وبالتكاملية بين ١٢ جهة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشملت تلك الجولات، إجراء المسح النشط لأكثر من 108.000 عامل، والتحقق من الالتزام بالإجراءات الاحترازية بتلك المساكن، بالإضافة لتأكيد الفحص لكل عامل وإعداد سجل متابعة صحي خاص به، وتوفير غرف عزل حال الاشتباه بالإصابة بالفيروس.

ووقفت اللجنة خلال الفترة الماضية على نقل العمالة إلى مواقع حكومية بعد تجهيزها بشكل سريع؛ وفق المتطلبات الصحية والبلدية، والتنسيق مع الجمعيات المتخصصة لتقديم الإعاشة لهم.

يأتي ذلك امتدادًا للإجراءات الحكومية، وفي ظل ما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- في عنايتها واهتمامها من أجل صحة وسلامة الفرد والمجتمع.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جدة.. لجنة سكن العمالة تقف على 591 مبنى وتُجرِي أكثر من 108 آلاف مسح نشط
سبق

وقفت لجنة سكن العمالة بمحافظة جدة على ٥٩١ مبنى بالمحافظة منذ انطلاق أعمال اللجنة في الرابع من شعبان ١٤٤١هـ، وبالتكاملية بين ١٢ جهة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشملت تلك الجولات، إجراء المسح النشط لأكثر من 108.000 عامل، والتحقق من الالتزام بالإجراءات الاحترازية بتلك المساكن، بالإضافة لتأكيد الفحص لكل عامل وإعداد سجل متابعة صحي خاص به، وتوفير غرف عزل حال الاشتباه بالإصابة بالفيروس.

ووقفت اللجنة خلال الفترة الماضية على نقل العمالة إلى مواقع حكومية بعد تجهيزها بشكل سريع؛ وفق المتطلبات الصحية والبلدية، والتنسيق مع الجمعيات المتخصصة لتقديم الإعاشة لهم.

يأتي ذلك امتدادًا للإجراءات الحكومية، وفي ظل ما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- في عنايتها واهتمامها من أجل صحة وسلامة الفرد والمجتمع.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
08:38 AM

جدة.. لجنة سكن العمالة تقف على 591 مبنى وتُجرِي أكثر من 108 آلاف مسح نشط

منذ انطلاق أعمالها في 4 شعبان.. للحد من انتشار فيروس كورونا

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عبدالله الراجحي - جدة
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2,223

وقفت لجنة سكن العمالة بمحافظة جدة على ٥٩١ مبنى بالمحافظة منذ انطلاق أعمال اللجنة في الرابع من شعبان ١٤٤١هـ، وبالتكاملية بين ١٢ جهة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشملت تلك الجولات، إجراء المسح النشط لأكثر من 108.000 عامل، والتحقق من الالتزام بالإجراءات الاحترازية بتلك المساكن، بالإضافة لتأكيد الفحص لكل عامل وإعداد سجل متابعة صحي خاص به، وتوفير غرف عزل حال الاشتباه بالإصابة بالفيروس.

ووقفت اللجنة خلال الفترة الماضية على نقل العمالة إلى مواقع حكومية بعد تجهيزها بشكل سريع؛ وفق المتطلبات الصحية والبلدية، والتنسيق مع الجمعيات المتخصصة لتقديم الإعاشة لهم.

يأتي ذلك امتدادًا للإجراءات الحكومية، وفي ظل ما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- في عنايتها واهتمامها من أجل صحة وسلامة الفرد والمجتمع.

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