"المدني" يطلق تطبيقاً إلكترونياً مع "مطوفي تركيا" لإدارة السلامة بمخيمات عرفات

البرنامج يمثل حلقة وصل مع الخدمات الميدانية لمعالجة المخالفات والحد من المخاطر

أطلقت المديرية العامة للدفاع المدني بمشعر عرفات بالتعاون مع مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوربا وأمريكا وأستراليا تطبيقاً إلكترونياً يعنى بأتمتة خدمات الدفاع المدني بالمشعر، ونقلها من الاستخدام التقليدي إلى التعامل الإلكتروني.

وفي التفاصيل، اختارت مديرية الدفاع المدني مؤسسة مطوفي حجاج تركيا كأول شريك لها في أول إطلاق للتطبيق الذي يبدأ العمل به في حج هذا العام على نطاق المؤسسة في مربعات محددة، قبل أن يتم تعميمه على كافة المؤسسات وشركات الحج في العام القادم.

ويمثل البرنامج قاعدة بيانات تندرج تحتها العديد من المعلومات والخدمات المتعلقة بمكاتب الخدمات الميدانية، إضافة إلى توفير الإحصائيات المتعلقة بأعمال المكاتب في السلامة بمشعر عرفات.

ويشكل التطبيق الذي سيعمل هذا العام مبدئياً على هواتف نظام أندرويد حلقة وصل بين الدفاع المدني ومكاتب الخدمات الميدانية لمعالجة المخالفات، وتطبيق تعليمات السلامة، والحد من المخاطر المتعلقة بأنظمة الكهرباء والتكييف ومخارج الطوارئ وغيرها في مخيمات الحجاج.

ويتم من خلال البرنامج تسجيل مكاتب الخدمات الميدانية بواسطة البريد الإلكتروني الذي يشكل حلقة وصل بين رؤساء المكاتب وبين مسؤولي الدعم الفني للتطبيق في تسهيل الوصول لحل المشاكل، ومواكبة التحديثات.

ويحتوي التطبيق على مواقع المخيمات، وعدد الحجاج والخيام، إضافة إلى جنسيات الحجاج، ومخارج الطوارئ، وأدوات السلامة وأنواعها، وتواريخ آخر صيانة لها.

وفي هذا الصدد، أوضح ركن السلامة بمشعر عرفات الدكتور عمار مغربي أن هذه الخطوة تأتي لتطوير الجهود ورقمنتها إلكترونياً، ما يسهل عملية التواصل بين منسوبي الدفاع المدني ومسؤولي المخيمات، مؤكداً بذل الكثير من الجهود لإخراج هذا التطبيق إلى النور، متفائلاً بالنتائج التي ينتظر أن يحققها للمديرية ومسؤولي مخيمات الحجاج.