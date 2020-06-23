مصادر "سبق": العثور مفقود "قلوة" متوفى في محيط 3 كم من موقع مركبته

الأجهزة الأمنية تبدأ التحقيق في كشف أسباب الوفاة وملابساتها

علمت "سبق" أنه عُثر قبل قليل على مفقود "قلوة"، متوفى، فيما بدأت الأجهزة الأمنية في اتخاذ إجراءاتها لكشف أسباب وملابسات الوفاة.

وبينت المصادر أنه عُثر عليه في موقع لا يتجاوز 3 كيلو مترات من موقع توقف مركبته، فيما يشار إلى أن البحث الرسمي والتطوعي بدأ منذ مساء السبت، ولَم يستطع الوصول إلى موقعه - قرابة 3 كيلو مترات -.

وكانت "سبق" قد نشرت مناشدة والده بتكثيف البحث بعنوان ("الحقني بموت عطش".. آخر رسالة "الزهراني" قبل اختفائه ومناشدات بتكثيف البحث).

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