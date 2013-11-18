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الأمم المتحدة تدين استخدم الأمن السوداني الذخيرة الحية ضد المتظاهرين

"باشليه" وصفته بالأمر المعيب

أدانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، اليوم "الخميس"، استخدام قوات الأمن السودانية الذخيرة الحية في وجه المتظاهرين السلميين، بعد مقتل 15 محتجاً أمس في يوم اعتُبر الأكثر دموية منذ انقلاب 25 أكتوبر.

وقالت "باشليه": "إن استخدام الذخيرة الحية مجدداً أمس ضد المتظاهرين أمر معيب تماماً"؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

وأطلقت قوات الأمن السودانية قنابل غاز مسيل للدموع على المحتجين الرافضين للحكم العسكري.

وعادت الاتصالات الهاتفية صباح اليوم بعد انقطاع خلال عملية قمع التظاهرات.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن خدمة الإنترنت تعود تدريجياً.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الأمم المتحدة تدين استخدم الأمن السوداني الذخيرة الحية ضد المتظاهرين
سبق

أدانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، اليوم "الخميس"، استخدام قوات الأمن السودانية الذخيرة الحية في وجه المتظاهرين السلميين، بعد مقتل 15 محتجاً أمس في يوم اعتُبر الأكثر دموية منذ انقلاب 25 أكتوبر.

وقالت "باشليه": "إن استخدام الذخيرة الحية مجدداً أمس ضد المتظاهرين أمر معيب تماماً"؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

وأطلقت قوات الأمن السودانية قنابل غاز مسيل للدموع على المحتجين الرافضين للحكم العسكري.

وعادت الاتصالات الهاتفية صباح اليوم بعد انقطاع خلال عملية قمع التظاهرات.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن خدمة الإنترنت تعود تدريجياً.

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
07:32 PM

الأمم المتحدة تدين استخدم الأمن السوداني الذخيرة الحية ضد المتظاهرين

"باشليه" وصفته بالأمر المعيب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، اليوم "الخميس"، استخدام قوات الأمن السودانية الذخيرة الحية في وجه المتظاهرين السلميين، بعد مقتل 15 محتجاً أمس في يوم اعتُبر الأكثر دموية منذ انقلاب 25 أكتوبر.

وقالت "باشليه": "إن استخدام الذخيرة الحية مجدداً أمس ضد المتظاهرين أمر معيب تماماً"؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

وأطلقت قوات الأمن السودانية قنابل غاز مسيل للدموع على المحتجين الرافضين للحكم العسكري.

وعادت الاتصالات الهاتفية صباح اليوم بعد انقطاع خلال عملية قمع التظاهرات.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن خدمة الإنترنت تعود تدريجياً.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,628
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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12,220
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,193
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15,240

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