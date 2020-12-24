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الاتحاد يستقبل "حمدالله" .. والتوقيع الرسمي خلال فترة "الميركاتو الشتوي"

يستقبل نادي الاتحاد، السبت المقبل، لاعب فريقه الكروي الأول "المغربي" عبد الرزاق حمدالله، المنضم لصفوف النادي الجداوي، والتوقيع - رسميًا - خلال فترة التسجيل في فترة "الميركاتو الشتوي".

وأعلن الاتحاد الأسبوع الماضي التعاقد مع "حمدالله" القادم من نادي النصر، لمدة موسم ونصف الموسم.

وكان اللاعب المغربي قد تعاقد مع النصر في موسم 2018-2019، وحقق معه 3 بطولات، بالإضافة إلى لقب هداف الدوري.

الاتحاد عبدالرزاق حمدالله

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد يستقبل "حمدالله" .. والتوقيع الرسمي خلال فترة "الميركاتو الشتوي"
سبق

يستقبل نادي الاتحاد، السبت المقبل، لاعب فريقه الكروي الأول "المغربي" عبد الرزاق حمدالله، المنضم لصفوف النادي الجداوي، والتوقيع - رسميًا - خلال فترة التسجيل في فترة "الميركاتو الشتوي".

وأعلن الاتحاد الأسبوع الماضي التعاقد مع "حمدالله" القادم من نادي النصر، لمدة موسم ونصف الموسم.

وكان اللاعب المغربي قد تعاقد مع النصر في موسم 2018-2019، وحقق معه 3 بطولات، بالإضافة إلى لقب هداف الدوري.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
11:23 PM

الاتحاد يستقبل "حمدالله" .. والتوقيع الرسمي خلال فترة "الميركاتو الشتوي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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يستقبل نادي الاتحاد، السبت المقبل، لاعب فريقه الكروي الأول "المغربي" عبد الرزاق حمدالله، المنضم لصفوف النادي الجداوي، والتوقيع - رسميًا - خلال فترة التسجيل في فترة "الميركاتو الشتوي".

وأعلن الاتحاد الأسبوع الماضي التعاقد مع "حمدالله" القادم من نادي النصر، لمدة موسم ونصف الموسم.

وكان اللاعب المغربي قد تعاقد مع النصر في موسم 2018-2019، وحقق معه 3 بطولات، بالإضافة إلى لقب هداف الدوري.

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