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ديوان المظالم يُنجز أكثر من 31 ألف دعوى في جميع محاكمه في جميع مناطق المملكة

الجلسات المنعقدة 56982 جلسة رقمية وبنسبة إنجاز 53% من حجم العمل

أنجز ديوان المظالم خلال الربع الثاني من العام الهجري الجاري 1443هـ، 31749 دعوى بالمحاكم التابعة له في جميع مناطق المملكة، ومختلف مراحل التقاضي فيها.

وبلغت الجلسات المنعقدة 56982 جلسة رقمية، بنسبة إنجاز بلغت 53% من حجم العمل، بزيادة 891 دعوى عما أُنجز في الربع الأول من نفس العام؛ فيما بلغت عدد الدعاوى المقيدة خلال الربع الثاني 30927 دعوى.

واشتمل التقرير على كل تفاصيل العمل في ديوان المظالم ومحاكمه بالأرقام بشكل عام وعن كل محكمة على حدة.

وبلغ عدد زيارات منصة "معين" الرقمية خلال الربع الثاني من هذا العام 1.067.744 زيارة لأكثر من عشرة ملايين صفحة معروضة في المنصة.

ديوان المظالم

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ديوان المظالم يُنجز أكثر من 31 ألف دعوى في جميع محاكمه في جميع مناطق المملكة
سبق

أنجز ديوان المظالم خلال الربع الثاني من العام الهجري الجاري 1443هـ، 31749 دعوى بالمحاكم التابعة له في جميع مناطق المملكة، ومختلف مراحل التقاضي فيها.

وبلغت الجلسات المنعقدة 56982 جلسة رقمية، بنسبة إنجاز بلغت 53% من حجم العمل، بزيادة 891 دعوى عما أُنجز في الربع الأول من نفس العام؛ فيما بلغت عدد الدعاوى المقيدة خلال الربع الثاني 30927 دعوى.

واشتمل التقرير على كل تفاصيل العمل في ديوان المظالم ومحاكمه بالأرقام بشكل عام وعن كل محكمة على حدة.

وبلغ عدد زيارات منصة "معين" الرقمية خلال الربع الثاني من هذا العام 1.067.744 زيارة لأكثر من عشرة ملايين صفحة معروضة في المنصة.

07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
10:28 AM

ديوان المظالم يُنجز أكثر من 31 ألف دعوى في جميع محاكمه في جميع مناطق المملكة

الجلسات المنعقدة 56982 جلسة رقمية وبنسبة إنجاز 53% من حجم العمل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أنجز ديوان المظالم خلال الربع الثاني من العام الهجري الجاري 1443هـ، 31749 دعوى بالمحاكم التابعة له في جميع مناطق المملكة، ومختلف مراحل التقاضي فيها.

وبلغت الجلسات المنعقدة 56982 جلسة رقمية، بنسبة إنجاز بلغت 53% من حجم العمل، بزيادة 891 دعوى عما أُنجز في الربع الأول من نفس العام؛ فيما بلغت عدد الدعاوى المقيدة خلال الربع الثاني 30927 دعوى.

واشتمل التقرير على كل تفاصيل العمل في ديوان المظالم ومحاكمه بالأرقام بشكل عام وعن كل محكمة على حدة.

وبلغ عدد زيارات منصة "معين" الرقمية خلال الربع الثاني من هذا العام 1.067.744 زيارة لأكثر من عشرة ملايين صفحة معروضة في المنصة.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,466
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,277
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,986
38 مليار ..

38 مليار ..

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