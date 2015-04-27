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محافظ شقراء يستقبل "مدير التعليم".. ويشيد بدعم القيادة اللامحدود

اطلع على التقرير النهائي لختام العام الدراسي.. وتابع "الاختبارات عن بُعد"

استقبل محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي في مكتبه مدير تعليم شقراء؛ الدكتور خالد الشبانة؛ للاطلاع على التقرير النهائي للعام الدراسي، ومتابعة الاختبارات عن بُعد.

وتفصيلاً، استقبل محافظ شقراء في مكتبه مدير تعليم شقراء، الدكتور خالد الشبانة؛ للاطلاع على التقرير النهائي لختام العام الدراسي، ومتابعة الاختبارات عن بُعد عبر منصة مدرستي. كما تم خلال اللقاء بحث أهم القضايا التعليمية بالمحافظة.

وأشاد محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي بما يلقاه التعليم من دعم لا محدود من القيادة الرشيدة؛ ما كان له الأثر البالغ في نجاح العملية التعليمية بشكل مميز، رغم الصعوبات التي تواجه العالم أجمع بسبب جائحة كورونا.

كما هنأ "البواردي" الطلاب والطالبات على ختام العام الدراسي، مثمنًا ما بذلوا من جهود خلال عام دراسي مفعم بالجد والنشاط، ومتمنيًا لهم التوفيق والسداد في دراستهم وحياتهم.

كما ثمّن محافظ شقراء دور الأسرة في دعم الطلاب والطالبات في مسيرتهم التعليمية، ولاسيما خلال العام الدراسي الماضي؛ إذ كان لهم دور بارز في تفعيل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي، وكان لهم دور مميز في المتابعة اليومية لمسيرة الطلاب والطالبات التعليمية.

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محافظ شقراء يستقبل "مدير التعليم".. ويشيد بدعم القيادة اللامحدود
سبق

استقبل محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي في مكتبه مدير تعليم شقراء؛ الدكتور خالد الشبانة؛ للاطلاع على التقرير النهائي للعام الدراسي، ومتابعة الاختبارات عن بُعد.

وتفصيلاً، استقبل محافظ شقراء في مكتبه مدير تعليم شقراء، الدكتور خالد الشبانة؛ للاطلاع على التقرير النهائي لختام العام الدراسي، ومتابعة الاختبارات عن بُعد عبر منصة مدرستي. كما تم خلال اللقاء بحث أهم القضايا التعليمية بالمحافظة.

وأشاد محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي بما يلقاه التعليم من دعم لا محدود من القيادة الرشيدة؛ ما كان له الأثر البالغ في نجاح العملية التعليمية بشكل مميز، رغم الصعوبات التي تواجه العالم أجمع بسبب جائحة كورونا.

كما هنأ "البواردي" الطلاب والطالبات على ختام العام الدراسي، مثمنًا ما بذلوا من جهود خلال عام دراسي مفعم بالجد والنشاط، ومتمنيًا لهم التوفيق والسداد في دراستهم وحياتهم.

كما ثمّن محافظ شقراء دور الأسرة في دعم الطلاب والطالبات في مسيرتهم التعليمية، ولاسيما خلال العام الدراسي الماضي؛ إذ كان لهم دور بارز في تفعيل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي، وكان لهم دور مميز في المتابعة اليومية لمسيرة الطلاب والطالبات التعليمية.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
11:54 PM

محافظ شقراء يستقبل "مدير التعليم".. ويشيد بدعم القيادة اللامحدود

اطلع على التقرير النهائي لختام العام الدراسي.. وتابع "الاختبارات عن بُعد"

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فلاح الجوفان - الرياض
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استقبل محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي في مكتبه مدير تعليم شقراء؛ الدكتور خالد الشبانة؛ للاطلاع على التقرير النهائي للعام الدراسي، ومتابعة الاختبارات عن بُعد.

وتفصيلاً، استقبل محافظ شقراء في مكتبه مدير تعليم شقراء، الدكتور خالد الشبانة؛ للاطلاع على التقرير النهائي لختام العام الدراسي، ومتابعة الاختبارات عن بُعد عبر منصة مدرستي. كما تم خلال اللقاء بحث أهم القضايا التعليمية بالمحافظة.

وأشاد محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي بما يلقاه التعليم من دعم لا محدود من القيادة الرشيدة؛ ما كان له الأثر البالغ في نجاح العملية التعليمية بشكل مميز، رغم الصعوبات التي تواجه العالم أجمع بسبب جائحة كورونا.

كما هنأ "البواردي" الطلاب والطالبات على ختام العام الدراسي، مثمنًا ما بذلوا من جهود خلال عام دراسي مفعم بالجد والنشاط، ومتمنيًا لهم التوفيق والسداد في دراستهم وحياتهم.

كما ثمّن محافظ شقراء دور الأسرة في دعم الطلاب والطالبات في مسيرتهم التعليمية، ولاسيما خلال العام الدراسي الماضي؛ إذ كان لهم دور بارز في تفعيل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي، وكان لهم دور مميز في المتابعة اليومية لمسيرة الطلاب والطالبات التعليمية.

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