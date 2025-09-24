النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إياس الهاجري: نشهد مرحلة تنموية جديدة تهدف إلى تعزيز جودة حياة المواطن

قال عضو مجلس الشورى إياس الهاجري في كلمته بمناسبة اليوم الوطني: يسعدني ويشرفني بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين لوطننا الحبيب أن أتقدم بالتهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وإلى الشعب السعودي الكريم.

إن هذه مناسبة كريمة، نعتز بذكراها في كل عام، ونستحضر فيها ما قام به مؤسس بلادنا الغالية الملك عبدالعزيز -رحمه الله- من جهود عظيمة في توحيد هذه البلاد الطيبة، وإقامتها على أسس راسخة ومتينة.

لقد كان تأسيس هذا البلد الكريم نقطة انطلاق في تحقيق إنجازات حضارية واسعة على مدى العقود الماضية تحت قيادة ملوك هذه البلاد أبناء المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله-.

وها نحن الآن نشهد مرحلة تنموية جديدة، تهدف إلى تعزيز جودة حياة المواطن؛ لينعم بمجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أعزه الله-، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-.

إن المسؤولية علينا جميعًا نحن مواطني هذا البلد العزيز أن نضاعف الجهود، ونشحذ الهمم للعمل على كل ما من شأنه تعزيز وحدة وأمن ورفعة هذا الوطن الكريم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إياس الهاجري: نشهد مرحلة تنموية جديدة تهدف إلى تعزيز جودة حياة المواطن
سبق

قال عضو مجلس الشورى إياس الهاجري في كلمته بمناسبة اليوم الوطني: يسعدني ويشرفني بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين لوطننا الحبيب أن أتقدم بالتهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وإلى الشعب السعودي الكريم.

إن هذه مناسبة كريمة، نعتز بذكراها في كل عام، ونستحضر فيها ما قام به مؤسس بلادنا الغالية الملك عبدالعزيز -رحمه الله- من جهود عظيمة في توحيد هذه البلاد الطيبة، وإقامتها على أسس راسخة ومتينة.

لقد كان تأسيس هذا البلد الكريم نقطة انطلاق في تحقيق إنجازات حضارية واسعة على مدى العقود الماضية تحت قيادة ملوك هذه البلاد أبناء المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله-.

وها نحن الآن نشهد مرحلة تنموية جديدة، تهدف إلى تعزيز جودة حياة المواطن؛ لينعم بمجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أعزه الله-، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-.

إن المسؤولية علينا جميعًا نحن مواطني هذا البلد العزيز أن نضاعف الجهود، ونشحذ الهمم للعمل على كل ما من شأنه تعزيز وحدة وأمن ورفعة هذا الوطن الكريم.

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
02:01 AM

إياس الهاجري: نشهد مرحلة تنموية جديدة تهدف إلى تعزيز جودة حياة المواطن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
197

قال عضو مجلس الشورى إياس الهاجري في كلمته بمناسبة اليوم الوطني: يسعدني ويشرفني بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين لوطننا الحبيب أن أتقدم بالتهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وإلى الشعب السعودي الكريم.

إن هذه مناسبة كريمة، نعتز بذكراها في كل عام، ونستحضر فيها ما قام به مؤسس بلادنا الغالية الملك عبدالعزيز -رحمه الله- من جهود عظيمة في توحيد هذه البلاد الطيبة، وإقامتها على أسس راسخة ومتينة.

لقد كان تأسيس هذا البلد الكريم نقطة انطلاق في تحقيق إنجازات حضارية واسعة على مدى العقود الماضية تحت قيادة ملوك هذه البلاد أبناء المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله-.

وها نحن الآن نشهد مرحلة تنموية جديدة، تهدف إلى تعزيز جودة حياة المواطن؛ لينعم بمجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أعزه الله-، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-.

إن المسؤولية علينا جميعًا نحن مواطني هذا البلد العزيز أن نضاعف الجهود، ونشحذ الهمم للعمل على كل ما من شأنه تعزيز وحدة وأمن ورفعة هذا الوطن الكريم.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,905
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,061
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,042
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,619

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني
تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع
إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة