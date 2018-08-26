النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أحداث الكونغرس.. لجنة تحقيق نيابية تطلب سجل اتصالات "ترامب"

مراقبون: هذا الأمر قد يشعل معركة قانونية طويلة مع الرئيس السابق

طلبت اللجنة المختصة في مجلس النواب الأمريكي للتحقيق في هجوم الكابيتول، في يناير الماضي، يوم الأربعاء، من ثماني جهات حكومية سجلات اتصالات البيت الأبيض، خلال إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، طلبت اللجنة أيضاً سجلات هواتف الإدارة المتعلقة بأحداث الشغب التي وقعت في مبنى الكونغرس في السادس من يناير الماضي.

وكان أنصار ترامب، قد اقتحموا مبنى الكونغرس، مشككين في نزاهة الانتخابات التي فاز بها المرشح الديمقراطي، وقتها، جو بايدن، فأدت أعمال العنف إلى وقوع قتلى وجرحى.

وتأتي هذه الخطوة ضمن تكثيف تحقيقات اللجنة النيابية المختصة التي تم تشكيلها للوصول إلى المزيد من الحقائق عن ذلك الهجوم.

وطالبت اللجنة النيابية من الأرشيف سجلات هاتفية تتعلق بأكثر من 30 شخصاً بسبب قربهم من ترامب، سواء بحكم عملهم في البيت الابيض أو صداقتهم له، إضافة إلى سجلات الزوار الخاصة بالبيت الأبيض.

ويرى العديد من المراقبين أن الطلب الذي قدمته اللجنة النيابية في 12 صفحة من الممكن أن يشعل معركة قانونية طويلة الأمد مع الرئيس السابق دونالد ترامب وفريقه القانوني.

وبحسب الصحافة المحلية، فإن اللجنة النيابية ركزت في طلبها المقدم لكل من وزارة العدل والبنتاغون على السجلات المتعلقة بالاحتجاج المحتمل بقانون التمرد والأحكام العرفية.

الرئيسية/ محطات

اعلان
أحداث الكونغرس.. لجنة تحقيق نيابية تطلب سجل اتصالات "ترامب"
سبق

طلبت اللجنة المختصة في مجلس النواب الأمريكي للتحقيق في هجوم الكابيتول، في يناير الماضي، يوم الأربعاء، من ثماني جهات حكومية سجلات اتصالات البيت الأبيض، خلال إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، طلبت اللجنة أيضاً سجلات هواتف الإدارة المتعلقة بأحداث الشغب التي وقعت في مبنى الكونغرس في السادس من يناير الماضي.

وكان أنصار ترامب، قد اقتحموا مبنى الكونغرس، مشككين في نزاهة الانتخابات التي فاز بها المرشح الديمقراطي، وقتها، جو بايدن، فأدت أعمال العنف إلى وقوع قتلى وجرحى.

وتأتي هذه الخطوة ضمن تكثيف تحقيقات اللجنة النيابية المختصة التي تم تشكيلها للوصول إلى المزيد من الحقائق عن ذلك الهجوم.

وطالبت اللجنة النيابية من الأرشيف سجلات هاتفية تتعلق بأكثر من 30 شخصاً بسبب قربهم من ترامب، سواء بحكم عملهم في البيت الابيض أو صداقتهم له، إضافة إلى سجلات الزوار الخاصة بالبيت الأبيض.

ويرى العديد من المراقبين أن الطلب الذي قدمته اللجنة النيابية في 12 صفحة من الممكن أن يشعل معركة قانونية طويلة الأمد مع الرئيس السابق دونالد ترامب وفريقه القانوني.

وبحسب الصحافة المحلية، فإن اللجنة النيابية ركزت في طلبها المقدم لكل من وزارة العدل والبنتاغون على السجلات المتعلقة بالاحتجاج المحتمل بقانون التمرد والأحكام العرفية.

25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
11:35 PM

أحداث الكونغرس.. لجنة تحقيق نيابية تطلب سجل اتصالات "ترامب"

مراقبون: هذا الأمر قد يشعل معركة قانونية طويلة مع الرئيس السابق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
882

طلبت اللجنة المختصة في مجلس النواب الأمريكي للتحقيق في هجوم الكابيتول، في يناير الماضي، يوم الأربعاء، من ثماني جهات حكومية سجلات اتصالات البيت الأبيض، خلال إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، طلبت اللجنة أيضاً سجلات هواتف الإدارة المتعلقة بأحداث الشغب التي وقعت في مبنى الكونغرس في السادس من يناير الماضي.

وكان أنصار ترامب، قد اقتحموا مبنى الكونغرس، مشككين في نزاهة الانتخابات التي فاز بها المرشح الديمقراطي، وقتها، جو بايدن، فأدت أعمال العنف إلى وقوع قتلى وجرحى.

وتأتي هذه الخطوة ضمن تكثيف تحقيقات اللجنة النيابية المختصة التي تم تشكيلها للوصول إلى المزيد من الحقائق عن ذلك الهجوم.

وطالبت اللجنة النيابية من الأرشيف سجلات هاتفية تتعلق بأكثر من 30 شخصاً بسبب قربهم من ترامب، سواء بحكم عملهم في البيت الابيض أو صداقتهم له، إضافة إلى سجلات الزوار الخاصة بالبيت الأبيض.

ويرى العديد من المراقبين أن الطلب الذي قدمته اللجنة النيابية في 12 صفحة من الممكن أن يشعل معركة قانونية طويلة الأمد مع الرئيس السابق دونالد ترامب وفريقه القانوني.

وبحسب الصحافة المحلية، فإن اللجنة النيابية ركزت في طلبها المقدم لكل من وزارة العدل والبنتاغون على السجلات المتعلقة بالاحتجاج المحتمل بقانون التمرد والأحكام العرفية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,064
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,448
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,711
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,566

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة