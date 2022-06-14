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"الصحة" تعلن تسجيل 4233 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 127541

"الصحة": بهذا السلوك يصبح تعرضك للإصابة بكورونا أعلى.. فلا تكن الرقم التالي

أعلنت اليوم تسجيل 4233 حالة إصابة جديدة

جددت وزارة الصحة تحذيراتها عبر التقرير اليومي لفيروس كورونا، بقولها إن تعرضك للإصابة بالفيروس يصبح أعلى عند ذهابك دون لبس الكمامة ودون تعقيم يديك ولم تحقق التباعد الاجتماعي.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 4233 حالة إصابة جديدة، منها 1735 في ‫الرياض، كما سجلت 2172 حالة تعافٍ.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": بهذا السلوك يصبح تعرضك للإصابة بكورونا أعلى.. فلا تكن الرقم التالي
سبق

جددت وزارة الصحة تحذيراتها عبر التقرير اليومي لفيروس كورونا، بقولها إن تعرضك للإصابة بالفيروس يصبح أعلى عند ذهابك دون لبس الكمامة ودون تعقيم يديك ولم تحقق التباعد الاجتماعي.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 4233 حالة إصابة جديدة، منها 1735 في ‫الرياض، كما سجلت 2172 حالة تعافٍ.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
04:17 PM

"الصحة": بهذا السلوك يصبح تعرضك للإصابة بكورونا أعلى.. فلا تكن الرقم التالي

أعلنت اليوم تسجيل 4233 حالة إصابة جديدة

A A A
محمد المواسي - الرياض
1
8,285

جددت وزارة الصحة تحذيراتها عبر التقرير اليومي لفيروس كورونا، بقولها إن تعرضك للإصابة بالفيروس يصبح أعلى عند ذهابك دون لبس الكمامة ودون تعقيم يديك ولم تحقق التباعد الاجتماعي.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 4233 حالة إصابة جديدة، منها 1735 في ‫الرياض، كما سجلت 2172 حالة تعافٍ.

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