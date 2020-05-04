"المسند": لهذه الأسباب لن يبتسم القمر 16 مايو أو يجتمع بالزهرة

بعد تداول أنباء مؤخرًا عن ظاهرة فلكية نادرة لم تحدث منذ 12 عامًا

نفى أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، ما يتم تداوله مؤخرًا حول ابتسامة القمر في 16 مايو المقبل؛ نتيجة وقوع المشتري والزهرة خلف الهلال بوضوح، مشكّلين وجهًا مبتسمًا في السماء لا يتكرر إلا نادرًا، وآخر مرة شوهد كان عام 2008م.

وقال المسند في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، انتشر خبر أن القمر سيجتمع مع كوكبي المشتري والزهرة على هيئة وجه مبتسم في القبة السماوية الشرقية فجر 16 مايو وهذا غير صحيح.

وتابع: الاجتماع سيكون بين القمر وزحل والمشتري وليس الزهرة، وسيكون فجر 13 مايو وليس 16، ولن يكون على هيئة وجه كما أشيع في الخبر.