النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المسند": لهذه الأسباب لن يبتسم القمر 16 مايو أو يجتمع بالزهرة

بعد تداول أنباء مؤخرًا عن ظاهرة فلكية نادرة لم تحدث منذ 12 عامًا

نفى أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، ما يتم تداوله مؤخرًا حول ابتسامة القمر في 16 مايو المقبل؛ نتيجة وقوع المشتري والزهرة خلف الهلال بوضوح، مشكّلين وجهًا مبتسمًا في السماء لا يتكرر إلا نادرًا، وآخر مرة شوهد كان عام 2008م.

وقال المسند في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، انتشر خبر أن القمر سيجتمع مع كوكبي المشتري والزهرة على هيئة وجه مبتسم في القبة السماوية الشرقية فجر 16 مايو وهذا غير صحيح.

وتابع: الاجتماع سيكون بين القمر وزحل والمشتري وليس الزهرة، وسيكون فجر 13 مايو وليس 16، ولن يكون على هيئة وجه كما أشيع في الخبر.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المسند": لهذه الأسباب لن يبتسم القمر 16 مايو أو يجتمع بالزهرة
سبق

نفى أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، ما يتم تداوله مؤخرًا حول ابتسامة القمر في 16 مايو المقبل؛ نتيجة وقوع المشتري والزهرة خلف الهلال بوضوح، مشكّلين وجهًا مبتسمًا في السماء لا يتكرر إلا نادرًا، وآخر مرة شوهد كان عام 2008م.

وقال المسند في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، انتشر خبر أن القمر سيجتمع مع كوكبي المشتري والزهرة على هيئة وجه مبتسم في القبة السماوية الشرقية فجر 16 مايو وهذا غير صحيح.

وتابع: الاجتماع سيكون بين القمر وزحل والمشتري وليس الزهرة، وسيكون فجر 13 مايو وليس 16، ولن يكون على هيئة وجه كما أشيع في الخبر.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
10:50 AM

"المسند": لهذه الأسباب لن يبتسم القمر 16 مايو أو يجتمع بالزهرة

بعد تداول أنباء مؤخرًا عن ظاهرة فلكية نادرة لم تحدث منذ 12 عامًا

A A A
مسلّم الهواملة - الرياض
0
1,120

نفى أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، ما يتم تداوله مؤخرًا حول ابتسامة القمر في 16 مايو المقبل؛ نتيجة وقوع المشتري والزهرة خلف الهلال بوضوح، مشكّلين وجهًا مبتسمًا في السماء لا يتكرر إلا نادرًا، وآخر مرة شوهد كان عام 2008م.

وقال المسند في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، انتشر خبر أن القمر سيجتمع مع كوكبي المشتري والزهرة على هيئة وجه مبتسم في القبة السماوية الشرقية فجر 16 مايو وهذا غير صحيح.

وتابع: الاجتماع سيكون بين القمر وزحل والمشتري وليس الزهرة، وسيكون فجر 13 مايو وليس 16، ولن يكون على هيئة وجه كما أشيع في الخبر.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,871
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,637
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,983
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,944

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة