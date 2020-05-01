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"مدني نجران" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 11 مساءً

"الأرصاد" نبّهت لأمطار ورياح وأتربة على محافظات عدة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية تُصحب بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وذكرت "الهيئة" أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني نجران" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 11 مساءً
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية تُصحب بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وذكرت "الهيئة" أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
01:16 PM

"مدني نجران" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 11 مساءً

"الأرصاد" نبّهت لأمطار ورياح وأتربة على محافظات عدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية تُصحب بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وذكرت "الهيئة" أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

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