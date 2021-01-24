"السبيعي" يعود للرياض بعد رحلة علاج ناجحة

عاد العقيد محمد بن فراج السبيعي، من منسوبي دوريات الأمن بمنطقة الرياض، إلى أرض الوطن بعد انتهاء رحلته العلاجية الثانية.
وطمأن "السبيعي" الجميعَ بأنه بصحة جيدة، ووضعه مستقر.
عاد العقيد محمد بن فراج السبيعي، من منسوبي دوريات الأمن بمنطقة الرياض، إلى أرض الوطن بعد انتهاء رحلته العلاجية الثانية.
وطمأن "السبيعي" الجميعَ بأنه بصحة جيدة، ووضعه مستقر.
عاد العقيد محمد بن فراج السبيعي، من منسوبي دوريات الأمن بمنطقة الرياض، إلى أرض الوطن بعد انتهاء رحلته العلاجية الثانية.
وطمأن "السبيعي" الجميعَ بأنه بصحة جيدة، ووضعه مستقر.
عاد العقيد محمد بن فراج السبيعي، من منسوبي دوريات الأمن بمنطقة الرياض، إلى أرض الوطن بعد انتهاء رحلته العلاجية الثانية.
وطمأن "السبيعي" الجميعَ بأنه بصحة جيدة، ووضعه مستقر.