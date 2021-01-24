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"السبيعي" يعود للرياض بعد رحلة علاج ناجحة

عاد العقيد محمد بن فراج السبيعي، من منسوبي دوريات الأمن بمنطقة الرياض، إلى أرض الوطن بعد انتهاء رحلته العلاجية الثانية.

وطمأن "السبيعي" الجميعَ بأنه بصحة جيدة، ووضعه مستقر.

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"السبيعي" يعود للرياض بعد رحلة علاج ناجحة
سبق

عاد العقيد محمد بن فراج السبيعي، من منسوبي دوريات الأمن بمنطقة الرياض، إلى أرض الوطن بعد انتهاء رحلته العلاجية الثانية.

وطمأن "السبيعي" الجميعَ بأنه بصحة جيدة، ووضعه مستقر.

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
08:40 PM

"السبيعي" يعود للرياض بعد رحلة علاج ناجحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عاد العقيد محمد بن فراج السبيعي، من منسوبي دوريات الأمن بمنطقة الرياض، إلى أرض الوطن بعد انتهاء رحلته العلاجية الثانية.

وطمأن "السبيعي" الجميعَ بأنه بصحة جيدة، ووضعه مستقر.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,880
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,681
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,895
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,755

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