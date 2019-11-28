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باحثتان سعوديتان تنالان جائزة زمالة لوريال - اليونسكو من أجل المرأة في العلم

ممثلتا جامعة الطائف: "وفاء الطلحي" و"أسماء العمودي"

نالت الباحثتان السعوديتان، ممثلتا جامعة الطائف، الباحثة الدكتورة وفاء الطلحي، والدكتورة أسماء العمودي؛ جائزةَ برنامج زمالة "لوريال - اليونسكو من أجل المرأة في العلم بالشرق الأوسط" في دورته السادسة.

وتهدف الجائزة إلى تكريم ودعم النساء المتميزات اللواتي أسهمن في تحفيز مسيرة التقدم العلمي بمنطقة الشرق الأوسط.


وجاء تكريم ممثلة جامعة الطائف الدكتورة وفاء عودة الطلحي، في فئة جوائز ما بعد الدكتوراه؛ تقديرًا لأبحاثها حول تحسين صحة المرضى من دون الاعتماد على واهبي الأعضاء.


كما كرّم البرنامج الباحثة السعودية الدكتورة أسماء العمودي، في فئة طلاب الدكتوراه؛ تقديرًا لأبحاثها حول تطوير استخدام خلايا جذعية محددة لعلاج أمراض الدم مثل اللوكيميا.


وأكدت ممثلة جامعة الطائف الدكتورة وفاء الطلحي، أن بحثها يقوم على استخدام الهندسة الحيوية لتصنيع أعضاء بشرية، من خلال استخدام خلايا المريض وإنتاج أنسجة وأعضاء بالشرايين والأوردة تكون جاهزة للزراعة دون الحاجة إلى متبرع، موضحة أن حصولها على جائزة برنامج زمالة "لوريال اليونسكو" يعني لها التقدم الدائم، وهي تشجيع لها عن سنوات قضتها في البحث العلمي.


يذكر أن مبادرة "برنامج لوريال - اليونيسكو من أجل المرأة في العلم" انطلقت قبل 21 عامًا، ومنذ ذلك الحين دأبت كلٌّ من مؤسسة لوريال ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، على دعم وتكريم الباحثات المبدعات وإبراز إنجازاتهن في الميادين العلمية، وبما يسهم في دعم المساواة بين الجنسين، وتشجيع المزيد من الفتيات والسيدات على التخصص في العلوم.


وكرّم برنامج "لوريال - اليونسكو من أجل المرأة في العلم" خلال 21 عامًا الماضية؛ 3200 من العالمات الاستثنائيات من 115 دولة، ونحو 97 امرأة من الحائزات جوائزَ للتميز في العلم، من بينهن 3 عالمات تمكّنّ من الحصول على جائزة نوبل.

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باحثتان سعوديتان تنالان جائزة زمالة لوريال - اليونسكو من أجل المرأة في العلم
سبق

نالت الباحثتان السعوديتان، ممثلتا جامعة الطائف، الباحثة الدكتورة وفاء الطلحي، والدكتورة أسماء العمودي؛ جائزةَ برنامج زمالة "لوريال - اليونسكو من أجل المرأة في العلم بالشرق الأوسط" في دورته السادسة.

وتهدف الجائزة إلى تكريم ودعم النساء المتميزات اللواتي أسهمن في تحفيز مسيرة التقدم العلمي بمنطقة الشرق الأوسط.


وجاء تكريم ممثلة جامعة الطائف الدكتورة وفاء عودة الطلحي، في فئة جوائز ما بعد الدكتوراه؛ تقديرًا لأبحاثها حول تحسين صحة المرضى من دون الاعتماد على واهبي الأعضاء.


كما كرّم البرنامج الباحثة السعودية الدكتورة أسماء العمودي، في فئة طلاب الدكتوراه؛ تقديرًا لأبحاثها حول تطوير استخدام خلايا جذعية محددة لعلاج أمراض الدم مثل اللوكيميا.


وأكدت ممثلة جامعة الطائف الدكتورة وفاء الطلحي، أن بحثها يقوم على استخدام الهندسة الحيوية لتصنيع أعضاء بشرية، من خلال استخدام خلايا المريض وإنتاج أنسجة وأعضاء بالشرايين والأوردة تكون جاهزة للزراعة دون الحاجة إلى متبرع، موضحة أن حصولها على جائزة برنامج زمالة "لوريال اليونسكو" يعني لها التقدم الدائم، وهي تشجيع لها عن سنوات قضتها في البحث العلمي.


يذكر أن مبادرة "برنامج لوريال - اليونيسكو من أجل المرأة في العلم" انطلقت قبل 21 عامًا، ومنذ ذلك الحين دأبت كلٌّ من مؤسسة لوريال ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، على دعم وتكريم الباحثات المبدعات وإبراز إنجازاتهن في الميادين العلمية، وبما يسهم في دعم المساواة بين الجنسين، وتشجيع المزيد من الفتيات والسيدات على التخصص في العلوم.


وكرّم برنامج "لوريال - اليونسكو من أجل المرأة في العلم" خلال 21 عامًا الماضية؛ 3200 من العالمات الاستثنائيات من 115 دولة، ونحو 97 امرأة من الحائزات جوائزَ للتميز في العلم، من بينهن 3 عالمات تمكّنّ من الحصول على جائزة نوبل.

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
04:55 PM

باحثتان سعوديتان تنالان جائزة زمالة لوريال - اليونسكو من أجل المرأة في العلم

ممثلتا جامعة الطائف: "وفاء الطلحي" و"أسماء العمودي"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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نالت الباحثتان السعوديتان، ممثلتا جامعة الطائف، الباحثة الدكتورة وفاء الطلحي، والدكتورة أسماء العمودي؛ جائزةَ برنامج زمالة "لوريال - اليونسكو من أجل المرأة في العلم بالشرق الأوسط" في دورته السادسة.

وتهدف الجائزة إلى تكريم ودعم النساء المتميزات اللواتي أسهمن في تحفيز مسيرة التقدم العلمي بمنطقة الشرق الأوسط.


وجاء تكريم ممثلة جامعة الطائف الدكتورة وفاء عودة الطلحي، في فئة جوائز ما بعد الدكتوراه؛ تقديرًا لأبحاثها حول تحسين صحة المرضى من دون الاعتماد على واهبي الأعضاء.


كما كرّم البرنامج الباحثة السعودية الدكتورة أسماء العمودي، في فئة طلاب الدكتوراه؛ تقديرًا لأبحاثها حول تطوير استخدام خلايا جذعية محددة لعلاج أمراض الدم مثل اللوكيميا.


وأكدت ممثلة جامعة الطائف الدكتورة وفاء الطلحي، أن بحثها يقوم على استخدام الهندسة الحيوية لتصنيع أعضاء بشرية، من خلال استخدام خلايا المريض وإنتاج أنسجة وأعضاء بالشرايين والأوردة تكون جاهزة للزراعة دون الحاجة إلى متبرع، موضحة أن حصولها على جائزة برنامج زمالة "لوريال اليونسكو" يعني لها التقدم الدائم، وهي تشجيع لها عن سنوات قضتها في البحث العلمي.


يذكر أن مبادرة "برنامج لوريال - اليونيسكو من أجل المرأة في العلم" انطلقت قبل 21 عامًا، ومنذ ذلك الحين دأبت كلٌّ من مؤسسة لوريال ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، على دعم وتكريم الباحثات المبدعات وإبراز إنجازاتهن في الميادين العلمية، وبما يسهم في دعم المساواة بين الجنسين، وتشجيع المزيد من الفتيات والسيدات على التخصص في العلوم.


وكرّم برنامج "لوريال - اليونسكو من أجل المرأة في العلم" خلال 21 عامًا الماضية؛ 3200 من العالمات الاستثنائيات من 115 دولة، ونحو 97 امرأة من الحائزات جوائزَ للتميز في العلم، من بينهن 3 عالمات تمكّنّ من الحصول على جائزة نوبل.

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