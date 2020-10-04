"المسند": سحب ممطرة اليوم على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة

رياح غربية نشطة تُثير بعض الغبار في منطقة المدينة المنوّرة

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، د. عبدالله المسند؛ أن تتشكّل سحب ممطرة اليوم على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة، وتتوسّع حتى أجزاءٍ من منطقة المدينة.

كما توقّع "المسند"؛ أن تكون الرياح غربية نشطة؛ قد تُثير بعض الغبار في منطقة المدينة المنوّرة.