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الفتح ينهي علاقته مع البلجيكي "يانييك فيريرا"

أعلن مجلس إدارة نادي الفتح فسخ عقد مدرب الفريق الكروي الأول "البلجيكي" يانيك فيريرا بالتراضي.

يُذكر أن الفتح يأتي في المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 7 مواجهات، سجل فيها 20 هدفًا واستقبلت شباكه 22 هدفًا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفتح ينهي علاقته مع البلجيكي "يانييك فيريرا"
سبق

أعلن مجلس إدارة نادي الفتح فسخ عقد مدرب الفريق الكروي الأول "البلجيكي" يانيك فيريرا بالتراضي.

يُذكر أن الفتح يأتي في المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 7 مواجهات، سجل فيها 20 هدفًا واستقبلت شباكه 22 هدفًا.

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
11:31 PM

الفتح ينهي علاقته مع البلجيكي "يانييك فيريرا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مجلس إدارة نادي الفتح فسخ عقد مدرب الفريق الكروي الأول "البلجيكي" يانيك فيريرا بالتراضي.

يُذكر أن الفتح يأتي في المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 7 مواجهات، سجل فيها 20 هدفًا واستقبلت شباكه 22 هدفًا.

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142 مليون ..

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