الفتح ينهي علاقته مع البلجيكي "يانييك فيريرا"
أعلن مجلس إدارة نادي الفتح فسخ عقد مدرب الفريق الكروي الأول "البلجيكي" يانيك فيريرا بالتراضي.
يُذكر أن الفتح يأتي في المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 7 مواجهات، سجل فيها 20 هدفًا واستقبلت شباكه 22 هدفًا.
الفتح ينهي علاقته مع البلجيكي "يانييك فيريرا"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2022-01-09
أعلن مجلس إدارة نادي الفتح فسخ عقد مدرب الفريق الكروي الأول "البلجيكي" يانيك فيريرا بالتراضي.
يُذكر أن الفتح يأتي في المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 7 مواجهات، سجل فيها 20 هدفًا واستقبلت شباكه 22 هدفًا.
09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
11:31 PM
الفتح ينهي علاقته مع البلجيكي "يانييك فيريرا"
أعلن مجلس إدارة نادي الفتح فسخ عقد مدرب الفريق الكروي الأول "البلجيكي" يانيك فيريرا بالتراضي.
يُذكر أن الفتح يأتي في المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 7 مواجهات، سجل فيها 20 هدفًا واستقبلت شباكه 22 هدفًا.