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"مدني ميسان" يستعد للاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني

تحت شعار (السلامة أولاً).. مطلع مارس المقبل

عقدت إدارة الدفاع المدني بمحافظة ميسان اليوم الاثنين اجتماعاً تحضيرياً بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار (السلامة أولاً)، والمزمع انطلاقه في اليوم الأول من مارس القادم.

ترأس الاجتماع مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة المقدم فيصل الغامدي حيث رحب بالجميع وأثنى على تعاونهم الدائم.

وكان الاجتماع قد شهدَ حضور كافة مسؤولي الجهات الحكومية بالمحافظة ،والمتطوعين، حيث تمت مناقشة خطة العمل وإقرارها لتلك المشاركة وسط استعدادات مكثفة للخروج بمشاركة واحتفال مميز يليق بتلك المناسبة.

محافظة ميسان الدفاع المدني اليوم العالمي للدفاع المدني

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"مدني ميسان" يستعد للاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني
سبق

عقدت إدارة الدفاع المدني بمحافظة ميسان اليوم الاثنين اجتماعاً تحضيرياً بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار (السلامة أولاً)، والمزمع انطلاقه في اليوم الأول من مارس القادم.

ترأس الاجتماع مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة المقدم فيصل الغامدي حيث رحب بالجميع وأثنى على تعاونهم الدائم.

وكان الاجتماع قد شهدَ حضور كافة مسؤولي الجهات الحكومية بالمحافظة ،والمتطوعين، حيث تمت مناقشة خطة العمل وإقرارها لتلك المشاركة وسط استعدادات مكثفة للخروج بمشاركة واحتفال مميز يليق بتلك المناسبة.

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
10:07 PM

"مدني ميسان" يستعد للاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني

تحت شعار (السلامة أولاً).. مطلع مارس المقبل

A A A
فهد العتيبي - الطائف
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عقدت إدارة الدفاع المدني بمحافظة ميسان اليوم الاثنين اجتماعاً تحضيرياً بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار (السلامة أولاً)، والمزمع انطلاقه في اليوم الأول من مارس القادم.

ترأس الاجتماع مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة المقدم فيصل الغامدي حيث رحب بالجميع وأثنى على تعاونهم الدائم.

وكان الاجتماع قد شهدَ حضور كافة مسؤولي الجهات الحكومية بالمحافظة ،والمتطوعين، حيث تمت مناقشة خطة العمل وإقرارها لتلك المشاركة وسط استعدادات مكثفة للخروج بمشاركة واحتفال مميز يليق بتلك المناسبة.

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