"تيسير" الرياض تُزوج 100 شاب وفتاة من ذوي الإعاقة والأسوياء

في حفل الزواج الجماعي الخيري الأول لذوي الإعاقة بالمملكة والمنطقة العربية

أقامت جمعية "تيسير" لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج، حفل الزواج الجماعي الخيري الأول لذوي الإعاقة لأول مرة في المملكة والمنطقة العربية، تحت رعاية الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض بالنيابة.

وشمل الحفل تزويج 100 شاب وشابة من ذوي الإعاقة والأسوياء، مساء يوم الأحد في القاعة الكبرى بفندق مداريم كراون في الرياض، وبحضور عدد كبير من رجال وسيدات الأعمال ووجهاء المجتمع والإعلاميين والإعلاميات والفنانين والفنانات.

بدأت فقرات الحفل بالسلام الملكي، ثم بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة رئيس مجلس إدارة جمعية تيسير سلمان ظافر الشهري، رحّب فيها بالوكيل المساعد بوزارة التنمية الاجتماعية بالموارد البشرية طارق الربع وجميع الحضور والحاضرات.

وتَضَمنت كلمةُ "الشهري" التهنئة لجميع العرسان بالحياة السعيدة، ودور جمعية تيسير في متابعتهم قبل وأثناء وبعد الزواج من جميع النواحي؛ تحقيقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠، وكذلك تحقيقًا لأهداف جمعية تيسير.. ثم كلمة العرسان ألقاها نيابة عنهم العريس مشاري الصيرم.

بعدها تم عرض فيلم عن جمعية تيسير وبرومو "أنا غير"، ثم قصيدة للشاعر خالد القبيسي، وأوبريت يالله التيسير من أداء عبدالله عبدالعزيز وعبدالله الشريف، تلا ذلك فقرة تكريم شركاء النجاح بدروع تذكارية لجهودهم في نجاح هذا الحدث.

جدير بالذكر أن جمعية تيسير وفّرت كل ما يحتاجه حفل الزفاف من مشالح للرجال وفساتين الزواج والمصورات والتجميل من مكياج وتصفيف شعر للنساء بجهود تُذكر فتشكر من متطوعاتٍ أحببن مشاركة العرايس فرحتهن، بتقديم هذه الخدمات. واختُتِم الحفل بالعرضة السعودية والتقاط الصور التذكارية الجماعية للعرسان.