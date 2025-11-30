النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تيسير" الرياض تُزوج 100 شاب وفتاة من ذوي الإعاقة والأسوياء

في حفل الزواج الجماعي الخيري الأول لذوي الإعاقة بالمملكة والمنطقة العربية

أقامت جمعية "تيسير" لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج، حفل الزواج الجماعي الخيري الأول لذوي الإعاقة لأول مرة في المملكة والمنطقة العربية، تحت رعاية الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض بالنيابة.

وشمل الحفل تزويج 100 شاب وشابة من ذوي الإعاقة والأسوياء، مساء يوم الأحد في القاعة الكبرى بفندق مداريم كراون في الرياض، وبحضور عدد كبير من رجال وسيدات الأعمال ووجهاء المجتمع والإعلاميين والإعلاميات والفنانين والفنانات.

بدأت فقرات الحفل بالسلام الملكي، ثم بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة رئيس مجلس إدارة جمعية تيسير سلمان ظافر الشهري، رحّب فيها بالوكيل المساعد بوزارة التنمية الاجتماعية بالموارد البشرية طارق الربع وجميع الحضور والحاضرات.

وتَضَمنت كلمةُ "الشهري" التهنئة لجميع العرسان بالحياة السعيدة، ودور جمعية تيسير في متابعتهم قبل وأثناء وبعد الزواج من جميع النواحي؛ تحقيقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠، وكذلك تحقيقًا لأهداف جمعية تيسير.. ثم كلمة العرسان ألقاها نيابة عنهم العريس مشاري الصيرم.

بعدها تم عرض فيلم عن جمعية تيسير وبرومو "أنا غير"، ثم قصيدة للشاعر خالد القبيسي، وأوبريت يالله التيسير من أداء عبدالله عبدالعزيز وعبدالله الشريف، تلا ذلك فقرة تكريم شركاء النجاح بدروع تذكارية لجهودهم في نجاح هذا الحدث.

جدير بالذكر أن جمعية تيسير وفّرت كل ما يحتاجه حفل الزفاف من مشالح للرجال وفساتين الزواج والمصورات والتجميل من مكياج وتصفيف شعر للنساء بجهود تُذكر فتشكر من متطوعاتٍ أحببن مشاركة العرايس فرحتهن، بتقديم هذه الخدمات. واختُتِم الحفل بالعرضة السعودية والتقاط الصور التذكارية الجماعية للعرسان.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"تيسير" الرياض تُزوج 100 شاب وفتاة من ذوي الإعاقة والأسوياء
سبق

أقامت جمعية "تيسير" لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج، حفل الزواج الجماعي الخيري الأول لذوي الإعاقة لأول مرة في المملكة والمنطقة العربية، تحت رعاية الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض بالنيابة.

وشمل الحفل تزويج 100 شاب وشابة من ذوي الإعاقة والأسوياء، مساء يوم الأحد في القاعة الكبرى بفندق مداريم كراون في الرياض، وبحضور عدد كبير من رجال وسيدات الأعمال ووجهاء المجتمع والإعلاميين والإعلاميات والفنانين والفنانات.

بدأت فقرات الحفل بالسلام الملكي، ثم بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة رئيس مجلس إدارة جمعية تيسير سلمان ظافر الشهري، رحّب فيها بالوكيل المساعد بوزارة التنمية الاجتماعية بالموارد البشرية طارق الربع وجميع الحضور والحاضرات.

وتَضَمنت كلمةُ "الشهري" التهنئة لجميع العرسان بالحياة السعيدة، ودور جمعية تيسير في متابعتهم قبل وأثناء وبعد الزواج من جميع النواحي؛ تحقيقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠، وكذلك تحقيقًا لأهداف جمعية تيسير.. ثم كلمة العرسان ألقاها نيابة عنهم العريس مشاري الصيرم.

بعدها تم عرض فيلم عن جمعية تيسير وبرومو "أنا غير"، ثم قصيدة للشاعر خالد القبيسي، وأوبريت يالله التيسير من أداء عبدالله عبدالعزيز وعبدالله الشريف، تلا ذلك فقرة تكريم شركاء النجاح بدروع تذكارية لجهودهم في نجاح هذا الحدث.

جدير بالذكر أن جمعية تيسير وفّرت كل ما يحتاجه حفل الزفاف من مشالح للرجال وفساتين الزواج والمصورات والتجميل من مكياج وتصفيف شعر للنساء بجهود تُذكر فتشكر من متطوعاتٍ أحببن مشاركة العرايس فرحتهن، بتقديم هذه الخدمات. واختُتِم الحفل بالعرضة السعودية والتقاط الصور التذكارية الجماعية للعرسان.

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
01:45 PM
اخر تعديل
30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
06:52 PM

"تيسير" الرياض تُزوج 100 شاب وفتاة من ذوي الإعاقة والأسوياء

في حفل الزواج الجماعي الخيري الأول لذوي الإعاقة بالمملكة والمنطقة العربية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
177

أقامت جمعية "تيسير" لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج، حفل الزواج الجماعي الخيري الأول لذوي الإعاقة لأول مرة في المملكة والمنطقة العربية، تحت رعاية الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض بالنيابة.

وشمل الحفل تزويج 100 شاب وشابة من ذوي الإعاقة والأسوياء، مساء يوم الأحد في القاعة الكبرى بفندق مداريم كراون في الرياض، وبحضور عدد كبير من رجال وسيدات الأعمال ووجهاء المجتمع والإعلاميين والإعلاميات والفنانين والفنانات.

بدأت فقرات الحفل بالسلام الملكي، ثم بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة رئيس مجلس إدارة جمعية تيسير سلمان ظافر الشهري، رحّب فيها بالوكيل المساعد بوزارة التنمية الاجتماعية بالموارد البشرية طارق الربع وجميع الحضور والحاضرات.

وتَضَمنت كلمةُ "الشهري" التهنئة لجميع العرسان بالحياة السعيدة، ودور جمعية تيسير في متابعتهم قبل وأثناء وبعد الزواج من جميع النواحي؛ تحقيقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠، وكذلك تحقيقًا لأهداف جمعية تيسير.. ثم كلمة العرسان ألقاها نيابة عنهم العريس مشاري الصيرم.

بعدها تم عرض فيلم عن جمعية تيسير وبرومو "أنا غير"، ثم قصيدة للشاعر خالد القبيسي، وأوبريت يالله التيسير من أداء عبدالله عبدالعزيز وعبدالله الشريف، تلا ذلك فقرة تكريم شركاء النجاح بدروع تذكارية لجهودهم في نجاح هذا الحدث.

جدير بالذكر أن جمعية تيسير وفّرت كل ما يحتاجه حفل الزفاف من مشالح للرجال وفساتين الزواج والمصورات والتجميل من مكياج وتصفيف شعر للنساء بجهود تُذكر فتشكر من متطوعاتٍ أحببن مشاركة العرايس فرحتهن، بتقديم هذه الخدمات. واختُتِم الحفل بالعرضة السعودية والتقاط الصور التذكارية الجماعية للعرسان.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,014
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,448
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,271
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,314

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني
جازان وفرسان وبينهما جسر!

جازان وفرسان وبينهما جسر!

بندر الشهري
في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

محمد عمير الغامدي
كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت
شكرًا الهلال

شكرًا الهلال

محمد الصيعري
"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

ماجد آل حسنه
الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

ماجد الحربي
أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

بندر مغرم الشهري
العلاج من خلال الرياضة

العلاج من خلال الرياضة

عبدالرحمن المرشد
أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة