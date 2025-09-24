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شاهد في يوم الوطن.. النادي السعودي في "مانشستر" يحتفل باليوم الوطني الـ89

بحضور عدد من المبتعثين والمبتعثات وأطفالهم وطلاب وطالبات من دول العالم

أقام النادي السعودي بمدينة مانشستر البريطانية احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة في جامعة مانشستر تحت شعار "همة حتى القمة" بحضور عدد من الأكاديميين وطلاب وطالبات من مختلف دول العالم.

شارك في الاحتفال العديد من المبتعثين والمبتعثات وأطفالهم إضافة إلى مجموعة من الطلاب الدوليين من مختلف الجنسيات وعدد من الأكاديميين من نفس الجامعة لمعرفة المزيد عن المملكة ومشاركة الطلبة فرحة اليوم الوطني حيث تجاوز عدد الحضور 600 شخص.

واشتملت فعاليات الحفل على معرض تعريفي عن المملكة العربية السعودية واحتوى العديد من الأركان، والتي بدأت بركن الضيافة والترحيب بالزوار، ومن ثم تبعتها الأركان الأخرى مثل "السعودية بين الماضي والحاضر، إنجازات المملكة، السياحة بالسعودية، الركن الشعبي، ركن الخط العربي والحناء للفتيات وركن توزيع الهدايا التذكارية وتكريم الأكاديميين ممن يحملون درجة بروفيسور أو دكتور نظير خدماتهم في مجال العلم وأخيراً ركن مشاعر وطنية".

وأوضح رئيس النادي ماجد الشمري أن اليوم الوطني مناسبة عظيمة لدى السعوديين، وتم اختيار الاحتفال هذا العام أن يكون معرضاً للتعريف بالجوانب المشرقة للمملكة التي لا يعرف عنها الكثير من المجتمع الغربي.

ورفع "الشمري" بالنيابة عن منسوبي النادي بهذه المناسبة أسمى آيات التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وللشعب السعودي الكريم سائلاً المولى عز وجل أن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادتها الرشيدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد في يوم الوطن.. النادي السعودي في "مانشستر" يحتفل باليوم الوطني الـ89
سبق

أقام النادي السعودي بمدينة مانشستر البريطانية احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة في جامعة مانشستر تحت شعار "همة حتى القمة" بحضور عدد من الأكاديميين وطلاب وطالبات من مختلف دول العالم.

شارك في الاحتفال العديد من المبتعثين والمبتعثات وأطفالهم إضافة إلى مجموعة من الطلاب الدوليين من مختلف الجنسيات وعدد من الأكاديميين من نفس الجامعة لمعرفة المزيد عن المملكة ومشاركة الطلبة فرحة اليوم الوطني حيث تجاوز عدد الحضور 600 شخص.

واشتملت فعاليات الحفل على معرض تعريفي عن المملكة العربية السعودية واحتوى العديد من الأركان، والتي بدأت بركن الضيافة والترحيب بالزوار، ومن ثم تبعتها الأركان الأخرى مثل "السعودية بين الماضي والحاضر، إنجازات المملكة، السياحة بالسعودية، الركن الشعبي، ركن الخط العربي والحناء للفتيات وركن توزيع الهدايا التذكارية وتكريم الأكاديميين ممن يحملون درجة بروفيسور أو دكتور نظير خدماتهم في مجال العلم وأخيراً ركن مشاعر وطنية".

وأوضح رئيس النادي ماجد الشمري أن اليوم الوطني مناسبة عظيمة لدى السعوديين، وتم اختيار الاحتفال هذا العام أن يكون معرضاً للتعريف بالجوانب المشرقة للمملكة التي لا يعرف عنها الكثير من المجتمع الغربي.

ورفع "الشمري" بالنيابة عن منسوبي النادي بهذه المناسبة أسمى آيات التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وللشعب السعودي الكريم سائلاً المولى عز وجل أن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادتها الرشيدة.

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
12:53 AM

شاهد في يوم الوطن.. النادي السعودي في "مانشستر" يحتفل باليوم الوطني الـ89

بحضور عدد من المبتعثين والمبتعثات وأطفالهم وطلاب وطالبات من دول العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقام النادي السعودي بمدينة مانشستر البريطانية احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة في جامعة مانشستر تحت شعار "همة حتى القمة" بحضور عدد من الأكاديميين وطلاب وطالبات من مختلف دول العالم.

شارك في الاحتفال العديد من المبتعثين والمبتعثات وأطفالهم إضافة إلى مجموعة من الطلاب الدوليين من مختلف الجنسيات وعدد من الأكاديميين من نفس الجامعة لمعرفة المزيد عن المملكة ومشاركة الطلبة فرحة اليوم الوطني حيث تجاوز عدد الحضور 600 شخص.

واشتملت فعاليات الحفل على معرض تعريفي عن المملكة العربية السعودية واحتوى العديد من الأركان، والتي بدأت بركن الضيافة والترحيب بالزوار، ومن ثم تبعتها الأركان الأخرى مثل "السعودية بين الماضي والحاضر، إنجازات المملكة، السياحة بالسعودية، الركن الشعبي، ركن الخط العربي والحناء للفتيات وركن توزيع الهدايا التذكارية وتكريم الأكاديميين ممن يحملون درجة بروفيسور أو دكتور نظير خدماتهم في مجال العلم وأخيراً ركن مشاعر وطنية".

وأوضح رئيس النادي ماجد الشمري أن اليوم الوطني مناسبة عظيمة لدى السعوديين، وتم اختيار الاحتفال هذا العام أن يكون معرضاً للتعريف بالجوانب المشرقة للمملكة التي لا يعرف عنها الكثير من المجتمع الغربي.

ورفع "الشمري" بالنيابة عن منسوبي النادي بهذه المناسبة أسمى آيات التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وللشعب السعودي الكريم سائلاً المولى عز وجل أن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادتها الرشيدة.

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