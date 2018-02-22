"كراني": العاصمة على موعد مع تراكم سحابي ممطر يميل للغزارة خلال الـ48 ساعة القادمة

قال: أجواء السعودية تتأثر بحالة عدم استقرار نتيجة اضطرابات فوارق حرارية في طبقات الجو

توقّع خبير الأرصاد حسن كراني أن تتأثر أجواء السعودية بحالة عدم استقرار؛ نتيجة اضطرابات فوارق حرارية في طبقات الجو القريبة من سطح الأرض، يصحبها تراكم سحابي ممطر ورعدي يميل للغزارة خاصة على أجواء العاصمة الرياض وأجواء الوسطى والشرقية وكل دول الخليج، خلال الـ48 ساعة القادمة، واحتمالية امتداده لمنتصف الأحد .

وأضاف "كراني"، اليوم عبر حسابه في "تويتر": يكون أقل حدة في التكون والهطول على أجواء الغربية، تليها المناطق الشمالية والمصايف، مقارنة بالوسطى والشرقية والشمالية الشرقية ودول الخليج العربية".