تقيم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، بالتعاون مع مكتب التربية العربي لدول الخليج، ورشة عمل بعنوان "تدريس مفاهيم التربية على المواطنة وفق استراتيجية التعلم المبني على المشروعات". وسيتم تأهيل 35 مدربًا مركزيًّا على المشروع، سيقومون بنقل خبراتهم إلى ألف معلم في الميدان؛ من أجل السعي إلى تحسين نواتج التعلم، وتعزيز قيم المواطنة لدى النشء. وقال المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي لـ"سبق": هذه المبادرة التي تُنَفّذها إدارة التدريب التربوي والابتعاث "بنين"؛ تأتي ضمن فعاليات احتفالات الإدارة باليوم الوطني "همة حتى القمة"، هذه المناسبة العزيزة التي تتكرر كل عام، وتنفذ إدارة تعليم الرياض من خلالها العديد من الفعاليات والبرامج. وأضاف: الورشة تأتي ضمن ثمانية مراحل أساسية؛ حيث يقوم الخبير المعتمد بتأهيل 35 مدربًا مركزيًّا للبرنامج خلال يومين تدريبيين، ويقوم كل مدرب مركزي بتدريب 30 معلمًا على البرنامج؛ فيما يلتزم المعلمون المتدربون على البرنامج بتطبيق قيم المواطنة في دروسهم ومتابعة طلابهم وتزويد المدربين المركزيين بتقارير عن التنفيذ. من جانب آخر، تُعقد هذه الورشة ضِمن جهود مكتب التربية العربي لدول الخليج، في تعزيز المواطنة لدى الطلاب والطالبات؛ حيث يقيمها بالتعاون مع وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، يومي الأربعاء والخميس 16- 27/ 1/ 1441هـ، ويقدّمها الخبير المعتمد لدى المكتب سليمان بن محمد النملة. وتهدف هذه الورشة إلى تقديم نماذج لعدد من مفاهيم التربية على المواطنة التي تم الاتفاق على أهميتها؛ وفق التعليم المبنيّ على المشروعات "Project Based Learning"، كما تهدف إلى إكساب المعلمين مهارة إنتاج هذه النماذج التدريسية. ويأتي عقد هذه الورشة التدريبية في إطار تعزيز جهود الدول الأعضاء في غرس مفاهيم المواطنة، وتنمية سلوكياتها لدى الناشئة، ويشتمل البرنامج على حقيبة تدريبية توفر الجوانب العملية التطبيقية التي تُفيد المعلمين والمشرفين التربويين وغيرهم ممن يهتمون بهذا المجال. وتقدم هذه الورش نُخبة من الخبراء المتخصصين، وتشارك فيها مجموعة من المشرفين والمعلمين في منطقة الرياض.

"التربية الخليجي وتعليم الرياض" يؤهلان ألف معلم بـ"التربية على المواطنة" زيد الخمشي سبق 2019-09-19 تقيم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، بالتعاون مع مكتب التربية العربي لدول الخليج، ورشة عمل بعنوان "تدريس مفاهيم التربية على المواطنة وفق استراتيجية التعلم المبني على المشروعات".

وسيتم تأهيل 35 مدربًا مركزيًّا على المشروع، سيقومون بنقل خبراتهم إلى ألف معلم في الميدان؛ من أجل السعي إلى تحسين نواتج التعلم، وتعزيز قيم المواطنة لدى النشء.

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي لـ"سبق": هذه المبادرة التي تُنَفّذها إدارة التدريب التربوي والابتعاث "بنين"؛ تأتي ضمن فعاليات احتفالات الإدارة باليوم الوطني "همة حتى القمة"، هذه المناسبة العزيزة التي تتكرر كل عام، وتنفذ إدارة تعليم الرياض من خلالها العديد من الفعاليات والبرامج.

وأضاف: الورشة تأتي ضمن ثمانية مراحل أساسية؛ حيث يقوم الخبير المعتمد بتأهيل 35 مدربًا مركزيًّا للبرنامج خلال يومين تدريبيين، ويقوم كل مدرب مركزي بتدريب 30 معلمًا على البرنامج؛ فيما يلتزم المعلمون المتدربون على البرنامج بتطبيق قيم المواطنة في دروسهم ومتابعة طلابهم وتزويد المدربين المركزيين بتقارير عن التنفيذ.

من جانب آخر، تُعقد هذه الورشة ضِمن جهود مكتب التربية العربي لدول الخليج، في تعزيز المواطنة لدى الطلاب والطالبات؛ حيث يقيمها بالتعاون مع وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، يومي الأربعاء والخميس 16- 27/ 1/ 1441هـ، ويقدّمها الخبير المعتمد لدى المكتب سليمان بن محمد النملة.

وتهدف هذه الورشة إلى تقديم نماذج لعدد من مفاهيم التربية على المواطنة التي تم الاتفاق على أهميتها؛ وفق التعليم المبنيّ على المشروعات "Project Based Learning"، كما تهدف إلى إكساب المعلمين مهارة إنتاج هذه النماذج التدريسية.

ويأتي عقد هذه الورشة التدريبية في إطار تعزيز جهود الدول الأعضاء في غرس مفاهيم المواطنة، وتنمية سلوكياتها لدى الناشئة، ويشتمل البرنامج على حقيبة تدريبية توفر الجوانب العملية التطبيقية التي تُفيد المعلمين والمشرفين التربويين وغيرهم ممن يهتمون بهذا المجال.

وتقدم هذه الورش نُخبة من الخبراء المتخصصين، وتشارك فيها مجموعة من المشرفين والمعلمين في منطقة الرياض.

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441 01:59 PM

"التربية الخليجي وتعليم الرياض" يؤهلان ألف معلم بـ"التربية على المواطنة" "الوهيبي": ضِمن فعاليات اليوم الوطني 89.. من تنظيم "التدريب التربوي"





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تقيم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، بالتعاون مع مكتب التربية العربي لدول الخليج، ورشة عمل بعنوان "تدريس مفاهيم التربية على المواطنة وفق استراتيجية التعلم المبني على المشروعات".

وسيتم تأهيل 35 مدربًا مركزيًّا على المشروع، سيقومون بنقل خبراتهم إلى ألف معلم في الميدان؛ من أجل السعي إلى تحسين نواتج التعلم، وتعزيز قيم المواطنة لدى النشء.

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي لـ"سبق": هذه المبادرة التي تُنَفّذها إدارة التدريب التربوي والابتعاث "بنين"؛ تأتي ضمن فعاليات احتفالات الإدارة باليوم الوطني "همة حتى القمة"، هذه المناسبة العزيزة التي تتكرر كل عام، وتنفذ إدارة تعليم الرياض من خلالها العديد من الفعاليات والبرامج.

وأضاف: الورشة تأتي ضمن ثمانية مراحل أساسية؛ حيث يقوم الخبير المعتمد بتأهيل 35 مدربًا مركزيًّا للبرنامج خلال يومين تدريبيين، ويقوم كل مدرب مركزي بتدريب 30 معلمًا على البرنامج؛ فيما يلتزم المعلمون المتدربون على البرنامج بتطبيق قيم المواطنة في دروسهم ومتابعة طلابهم وتزويد المدربين المركزيين بتقارير عن التنفيذ.

من جانب آخر، تُعقد هذه الورشة ضِمن جهود مكتب التربية العربي لدول الخليج، في تعزيز المواطنة لدى الطلاب والطالبات؛ حيث يقيمها بالتعاون مع وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، يومي الأربعاء والخميس 16- 27/ 1/ 1441هـ، ويقدّمها الخبير المعتمد لدى المكتب سليمان بن محمد النملة.

وتهدف هذه الورشة إلى تقديم نماذج لعدد من مفاهيم التربية على المواطنة التي تم الاتفاق على أهميتها؛ وفق التعليم المبنيّ على المشروعات "Project Based Learning"، كما تهدف إلى إكساب المعلمين مهارة إنتاج هذه النماذج التدريسية.

ويأتي عقد هذه الورشة التدريبية في إطار تعزيز جهود الدول الأعضاء في غرس مفاهيم المواطنة، وتنمية سلوكياتها لدى الناشئة، ويشتمل البرنامج على حقيبة تدريبية توفر الجوانب العملية التطبيقية التي تُفيد المعلمين والمشرفين التربويين وغيرهم ممن يهتمون بهذا المجال.

وتقدم هذه الورش نُخبة من الخبراء المتخصصين، وتشارك فيها مجموعة من المشرفين والمعلمين في منطقة الرياض.