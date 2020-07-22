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تفوق المعدل العالمي.. نسبة التعافي من كورونا بالمملكة تتجاوز 80%

وفق بيانات إحصائية عالمية لأكثر من 460 من علماء البيانات والأخصائيين الطبيين

ارتفع معدل التعافي من فيروس كورنا "كوفيد - 19" في السعودية إلى 80.2% وهو معدل أعلى من المتوسط العالمي الذي يصل إلى 57%، وفقاً لموقع "كورونا تراكر" العالمي الذي يقوم عليه أكثر من 460 من علماء البيانات والأخصائيين الطبيين والمطورين الذين يرصدون ويحللون الاتجاهات العالمية المتعلقة بالوباء.

وبلغ معدل التعافي قبل 3 أيام 78.8% بعد اتخاذ المملكة عديداً من الإجراءات الاحترازية الاستباقية بعد أن انخفضت في وقت سابق لتلامس الـ 68%، كما سجلت كل دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي نسبة أعلى بكثير من المتوسط العالمي، حيث تقدمت البحرين المجموعة بنسبة 89.2%، تلتها الكويت (84.2%)، والإمارات (86.8%)، في حين تصل النسبة في سلطنة عُمان (66.7%).

ويمثل معدل التعافي النسبة المئوية لمواطني الدولة التي تأكدت إصابتهم بالفيروس والذين تعافوا بالكامل.

وظهر معدل التعافي كمقياس مهم لقياس فعالية استجابة البلدان المستمرة للوباء، في الوقت الذي تستعد فيه الحكومات في جميع أنحاء العالم لمواجهة موجة ثانية من الإصابات.

وحازت المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي في السابق، إشادة من منظمة الصحة العالمية لاستجابتها الجماعية المبكرة والسريعة والقوية لتفشي الفيروس، ولعبت السرعة دوراً رئيساً في منع انتشار العدوى وبالتالي ضمان عدم إغراق خدمات الرعاية الصحية وانهاكها، مما أدى إلى تحقيق معدلات تعافٍ قوية في المنطقة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تفوق المعدل العالمي.. نسبة التعافي من كورونا بالمملكة تتجاوز 80%
سبق

ارتفع معدل التعافي من فيروس كورنا "كوفيد - 19" في السعودية إلى 80.2% وهو معدل أعلى من المتوسط العالمي الذي يصل إلى 57%، وفقاً لموقع "كورونا تراكر" العالمي الذي يقوم عليه أكثر من 460 من علماء البيانات والأخصائيين الطبيين والمطورين الذين يرصدون ويحللون الاتجاهات العالمية المتعلقة بالوباء.

وبلغ معدل التعافي قبل 3 أيام 78.8% بعد اتخاذ المملكة عديداً من الإجراءات الاحترازية الاستباقية بعد أن انخفضت في وقت سابق لتلامس الـ 68%، كما سجلت كل دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي نسبة أعلى بكثير من المتوسط العالمي، حيث تقدمت البحرين المجموعة بنسبة 89.2%، تلتها الكويت (84.2%)، والإمارات (86.8%)، في حين تصل النسبة في سلطنة عُمان (66.7%).

ويمثل معدل التعافي النسبة المئوية لمواطني الدولة التي تأكدت إصابتهم بالفيروس والذين تعافوا بالكامل.

وظهر معدل التعافي كمقياس مهم لقياس فعالية استجابة البلدان المستمرة للوباء، في الوقت الذي تستعد فيه الحكومات في جميع أنحاء العالم لمواجهة موجة ثانية من الإصابات.

وحازت المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي في السابق، إشادة من منظمة الصحة العالمية لاستجابتها الجماعية المبكرة والسريعة والقوية لتفشي الفيروس، ولعبت السرعة دوراً رئيساً في منع انتشار العدوى وبالتالي ضمان عدم إغراق خدمات الرعاية الصحية وانهاكها، مما أدى إلى تحقيق معدلات تعافٍ قوية في المنطقة.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
11:11 AM

تفوق المعدل العالمي.. نسبة التعافي من كورونا بالمملكة تتجاوز 80%

وفق بيانات إحصائية عالمية لأكثر من 460 من علماء البيانات والأخصائيين الطبيين

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خالد علي - الرياض
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ارتفع معدل التعافي من فيروس كورنا "كوفيد - 19" في السعودية إلى 80.2% وهو معدل أعلى من المتوسط العالمي الذي يصل إلى 57%، وفقاً لموقع "كورونا تراكر" العالمي الذي يقوم عليه أكثر من 460 من علماء البيانات والأخصائيين الطبيين والمطورين الذين يرصدون ويحللون الاتجاهات العالمية المتعلقة بالوباء.

وبلغ معدل التعافي قبل 3 أيام 78.8% بعد اتخاذ المملكة عديداً من الإجراءات الاحترازية الاستباقية بعد أن انخفضت في وقت سابق لتلامس الـ 68%، كما سجلت كل دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي نسبة أعلى بكثير من المتوسط العالمي، حيث تقدمت البحرين المجموعة بنسبة 89.2%، تلتها الكويت (84.2%)، والإمارات (86.8%)، في حين تصل النسبة في سلطنة عُمان (66.7%).

ويمثل معدل التعافي النسبة المئوية لمواطني الدولة التي تأكدت إصابتهم بالفيروس والذين تعافوا بالكامل.

وظهر معدل التعافي كمقياس مهم لقياس فعالية استجابة البلدان المستمرة للوباء، في الوقت الذي تستعد فيه الحكومات في جميع أنحاء العالم لمواجهة موجة ثانية من الإصابات.

وحازت المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي في السابق، إشادة من منظمة الصحة العالمية لاستجابتها الجماعية المبكرة والسريعة والقوية لتفشي الفيروس، ولعبت السرعة دوراً رئيساً في منع انتشار العدوى وبالتالي ضمان عدم إغراق خدمات الرعاية الصحية وانهاكها، مما أدى إلى تحقيق معدلات تعافٍ قوية في المنطقة.

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