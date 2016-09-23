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جولات رقابية.. "صحة الشرقية" تتابع سلامة الجميع في يوم الوطن

للتأكد من الالتزام بتطبيق البروتوكولات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا

‬أكدت "صحة الشرقية" استمرار جولاتها الميدانية لتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال إجازة اليوم الوطني، مشيرة إلى أنها سوف تواصل جولاتها التفتيشية والرقابية عبر لجنة ضبط السلوكيات والمتسوقين السريين للجنة؛ للوقوف على مواقع المخالفات وزيارتها والوقوف على نوع المخالفات للتأكد من الالتزام بتطبيق البروتوكولات الصحية الوقائية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.

وصرح مدير التواصل والعلاقات بصحة الشرقية الأستاذ مطلق الجلعود بأنه بناءاً على توجيهات مدير عام صحة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي باستمرار جولاتها الرقابية خلال إجازة اليوم الوطني على المنشآت التجارية والعامة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المجتمع من فيروس كورونا من خلال إدارة الصحة العامة ولجان رصد السلوكيات بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأوضح "الجلعود" أن العمل متواصل لإعطاء جرعات لقاح كوفيد-19 في مركز لقاحات الظهران ومراكز اللقاحات المعتمدة بالشرقية، خلال فترة إجازة اليوم الوطني، مشيراً كذلك إلى أن مركز فحص تأكد سيستمر في تقديم خدماته للمستفيدين خلال الإجازة عبر تطبيق "صحتي".

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جولات رقابية.. "صحة الشرقية" تتابع سلامة الجميع في يوم الوطن
سبق

‬أكدت "صحة الشرقية" استمرار جولاتها الميدانية لتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال إجازة اليوم الوطني، مشيرة إلى أنها سوف تواصل جولاتها التفتيشية والرقابية عبر لجنة ضبط السلوكيات والمتسوقين السريين للجنة؛ للوقوف على مواقع المخالفات وزيارتها والوقوف على نوع المخالفات للتأكد من الالتزام بتطبيق البروتوكولات الصحية الوقائية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.

وصرح مدير التواصل والعلاقات بصحة الشرقية الأستاذ مطلق الجلعود بأنه بناءاً على توجيهات مدير عام صحة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي باستمرار جولاتها الرقابية خلال إجازة اليوم الوطني على المنشآت التجارية والعامة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المجتمع من فيروس كورونا من خلال إدارة الصحة العامة ولجان رصد السلوكيات بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأوضح "الجلعود" أن العمل متواصل لإعطاء جرعات لقاح كوفيد-19 في مركز لقاحات الظهران ومراكز اللقاحات المعتمدة بالشرقية، خلال فترة إجازة اليوم الوطني، مشيراً كذلك إلى أن مركز فحص تأكد سيستمر في تقديم خدماته للمستفيدين خلال الإجازة عبر تطبيق "صحتي".

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
04:30 PM

جولات رقابية.. "صحة الشرقية" تتابع سلامة الجميع في يوم الوطن

للتأكد من الالتزام بتطبيق البروتوكولات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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‬أكدت "صحة الشرقية" استمرار جولاتها الميدانية لتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال إجازة اليوم الوطني، مشيرة إلى أنها سوف تواصل جولاتها التفتيشية والرقابية عبر لجنة ضبط السلوكيات والمتسوقين السريين للجنة؛ للوقوف على مواقع المخالفات وزيارتها والوقوف على نوع المخالفات للتأكد من الالتزام بتطبيق البروتوكولات الصحية الوقائية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.

وصرح مدير التواصل والعلاقات بصحة الشرقية الأستاذ مطلق الجلعود بأنه بناءاً على توجيهات مدير عام صحة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي باستمرار جولاتها الرقابية خلال إجازة اليوم الوطني على المنشآت التجارية والعامة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المجتمع من فيروس كورونا من خلال إدارة الصحة العامة ولجان رصد السلوكيات بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأوضح "الجلعود" أن العمل متواصل لإعطاء جرعات لقاح كوفيد-19 في مركز لقاحات الظهران ومراكز اللقاحات المعتمدة بالشرقية، خلال فترة إجازة اليوم الوطني، مشيراً كذلك إلى أن مركز فحص تأكد سيستمر في تقديم خدماته للمستفيدين خلال الإجازة عبر تطبيق "صحتي".

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