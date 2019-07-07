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بـ5 فرق إسعافية .."هلال الباحة" يشارك في سباق التسلق بالمنطقة

أقيم بمنتزه الأمير مشاري وينظمه الاتحاد السعودي للسيارات

شارك فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة بسباق تحدي الباحة لتسلق الهضبة 2019 تحت رعاية الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة.

وأُقيمت المسابقة بمنتزه الأمير مشاري بن سعود بمحافظة بني حسن وينظمه الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وصرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني بمشاركة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة بخمس فرق إسعافية والقيادة الميدانية بقيادة مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية بالمنطقة عبدالله شرف الزهراني خلال فترة تجارب الأداء يومي الخميس والجمعة والسباق الختامي المقام اليوم السبت.

وقال إنه تم تكريم الهلال الأحمر بالمنطقة لمشاركته ضمن الجهات الحكومية المشاركة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بـ5 فرق إسعافية .."هلال الباحة" يشارك في سباق التسلق بالمنطقة
سبق

شارك فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة بسباق تحدي الباحة لتسلق الهضبة 2019 تحت رعاية الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة.

وأُقيمت المسابقة بمنتزه الأمير مشاري بن سعود بمحافظة بني حسن وينظمه الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وصرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني بمشاركة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة بخمس فرق إسعافية والقيادة الميدانية بقيادة مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية بالمنطقة عبدالله شرف الزهراني خلال فترة تجارب الأداء يومي الخميس والجمعة والسباق الختامي المقام اليوم السبت.

وقال إنه تم تكريم الهلال الأحمر بالمنطقة لمشاركته ضمن الجهات الحكومية المشاركة.

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
12:04 AM

بـ5 فرق إسعافية .."هلال الباحة" يشارك في سباق التسلق بالمنطقة

أقيم بمنتزه الأمير مشاري وينظمه الاتحاد السعودي للسيارات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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شارك فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة بسباق تحدي الباحة لتسلق الهضبة 2019 تحت رعاية الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة.

وأُقيمت المسابقة بمنتزه الأمير مشاري بن سعود بمحافظة بني حسن وينظمه الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وصرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني بمشاركة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة بخمس فرق إسعافية والقيادة الميدانية بقيادة مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية بالمنطقة عبدالله شرف الزهراني خلال فترة تجارب الأداء يومي الخميس والجمعة والسباق الختامي المقام اليوم السبت.

وقال إنه تم تكريم الهلال الأحمر بالمنطقة لمشاركته ضمن الجهات الحكومية المشاركة.

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