وبيّنت أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحاً وتستمر حتى السادسة مساءً.

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدني مدى الرؤية في محافظات: الحناكية والعلا والمهد وينبع وبدر.

المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 6 مساءً وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-07-12 أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدني مدى الرؤية في محافظات: الحناكية والعلا والمهد وينبع وبدر. وبيّنت أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحاً وتستمر حتى السادسة مساءً.

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441 09:44 AM

المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 6 مساءً تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتشمل الحناكية والعلا والمهد وينبع وبدر





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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدني مدى الرؤية في محافظات: الحناكية والعلا والمهد وينبع وبدر.

وبيّنت أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحاً وتستمر حتى السادسة مساءً.