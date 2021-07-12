المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 6 مساءً
تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتشمل الحناكية والعلا والمهد وينبع وبدر
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدني مدى الرؤية في محافظات: الحناكية والعلا والمهد وينبع وبدر.
وبيّنت أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحاً وتستمر حتى السادسة مساءً.
المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 6 مساءً
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-07-12
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدني مدى الرؤية في محافظات: الحناكية والعلا والمهد وينبع وبدر.
وبيّنت أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحاً وتستمر حتى السادسة مساءً.
12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
09:44 AM
المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 6 مساءً
تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتشمل الحناكية والعلا والمهد وينبع وبدر
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدني مدى الرؤية في محافظات: الحناكية والعلا والمهد وينبع وبدر.
وبيّنت أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحاً وتستمر حتى السادسة مساءً.