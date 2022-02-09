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"سامي الجابر": "الفوز يعني قمة جديدة.. والخسارة تعني سنعيد المحاولة مستقبلًا ونصل"

قبل موقعة الهلال وتشيلسي في نصف نهائي كأس العالم

أكد لاعب الهلال "السابق" سامي الجابر، ثقة جماهير الأزرق في فريقها الكروي الأول، حين يلتقي مساء اليوم الأربعاء نظيره تشيلسي الإنجليزي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقال "الجابر" من خلال حسابه في "تويتر": المدرج الفخم لديه ثقة بأن الزعيم سيصل لنهائي كأس العالم عن طريق بطل أوروبا تشيلسي، ثقتهم تُدرس ويعرفون جيداً أثرها على نجوم فريقهم".

وتابع: "رسالتهم: نحن لا نتواجد ضيوفًا ولا نفوز "صدفة"، الفوز يعني قمة جديدة والخسارة تعني سنعيد المحاولة مستقبلًا ونصل".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"سامي الجابر": "الفوز يعني قمة جديدة.. والخسارة تعني سنعيد المحاولة مستقبلًا ونصل"
سبق

أكد لاعب الهلال "السابق" سامي الجابر، ثقة جماهير الأزرق في فريقها الكروي الأول، حين يلتقي مساء اليوم الأربعاء نظيره تشيلسي الإنجليزي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقال "الجابر" من خلال حسابه في "تويتر": المدرج الفخم لديه ثقة بأن الزعيم سيصل لنهائي كأس العالم عن طريق بطل أوروبا تشيلسي، ثقتهم تُدرس ويعرفون جيداً أثرها على نجوم فريقهم".

وتابع: "رسالتهم: نحن لا نتواجد ضيوفًا ولا نفوز "صدفة"، الفوز يعني قمة جديدة والخسارة تعني سنعيد المحاولة مستقبلًا ونصل".

09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
05:31 PM

"سامي الجابر": "الفوز يعني قمة جديدة.. والخسارة تعني سنعيد المحاولة مستقبلًا ونصل"

قبل موقعة الهلال وتشيلسي في نصف نهائي كأس العالم

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أحمد سرور - الرياض
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أكد لاعب الهلال "السابق" سامي الجابر، ثقة جماهير الأزرق في فريقها الكروي الأول، حين يلتقي مساء اليوم الأربعاء نظيره تشيلسي الإنجليزي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقال "الجابر" من خلال حسابه في "تويتر": المدرج الفخم لديه ثقة بأن الزعيم سيصل لنهائي كأس العالم عن طريق بطل أوروبا تشيلسي، ثقتهم تُدرس ويعرفون جيداً أثرها على نجوم فريقهم".

وتابع: "رسالتهم: نحن لا نتواجد ضيوفًا ولا نفوز "صدفة"، الفوز يعني قمة جديدة والخسارة تعني سنعيد المحاولة مستقبلًا ونصل".

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