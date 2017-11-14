بلدية الليث تغلق محطة وقود غير مطابقة للمواصفات والمقاييس

بعد بلاغ أحد المواطنين بتعطل محرك سيارته بطريق الساحل الدولي

أغلقت بلدية محافظة الليث إحدى محطات الوقود الواقعة بطريق الساحل الدولي لعدم مطابقة البنزين للمواصفات والمقاييس المطلوبة.

جاء ذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة التجارة وبلدية محافظة الليث وبعد أن تلقى عضو مكافحة الغش التجاري ببلدية الليث بلاغاً من أحد المواطنين مفاده أنه بعد قيامه بتعبئة سيارته (بنزين) من إحدى المحطات بالطريق الدولي ثم تفاجأ بتعطل المحرك.

وعليه قامت البلدية بمباشرة المحطة وأخذ عينة من (البنزين ٩١)، حيث تم إرسالها لهيئة المواصفات والمقاييس لإجراء الفحوصات عليها، وبعد الفحص اتضح عدم مطابقة العينة للمواصفات والمقاييس، وبناء على ذلك تم إغلاق المحطة وسيتم استكمال الإجراءات النظامية حيال المخالفة.



