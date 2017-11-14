النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بلدية الليث تغلق محطة وقود غير مطابقة للمواصفات والمقاييس

بعد بلاغ أحد المواطنين بتعطل محرك سيارته بطريق الساحل الدولي

أغلقت بلدية محافظة الليث إحدى محطات الوقود الواقعة بطريق الساحل الدولي لعدم مطابقة البنزين للمواصفات والمقاييس المطلوبة.

جاء ذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة التجارة وبلدية محافظة الليث وبعد أن تلقى عضو مكافحة الغش التجاري ببلدية الليث بلاغاً من أحد المواطنين مفاده أنه بعد قيامه بتعبئة سيارته (بنزين) من إحدى المحطات بالطريق الدولي ثم تفاجأ بتعطل المحرك.

وعليه قامت البلدية بمباشرة المحطة وأخذ عينة من (البنزين ٩١)، حيث تم إرسالها لهيئة المواصفات والمقاييس لإجراء الفحوصات عليها، وبعد الفحص اتضح عدم مطابقة العينة للمواصفات والمقاييس، وبناء على ذلك تم إغلاق المحطة وسيتم استكمال الإجراءات النظامية حيال المخالفة.


الليث بلدية الليث طريق الساحل الدولي محطات الوقود البنزين

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بلدية الليث تغلق محطة وقود غير مطابقة للمواصفات والمقاييس
سبق

أغلقت بلدية محافظة الليث إحدى محطات الوقود الواقعة بطريق الساحل الدولي لعدم مطابقة البنزين للمواصفات والمقاييس المطلوبة.

جاء ذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة التجارة وبلدية محافظة الليث وبعد أن تلقى عضو مكافحة الغش التجاري ببلدية الليث بلاغاً من أحد المواطنين مفاده أنه بعد قيامه بتعبئة سيارته (بنزين) من إحدى المحطات بالطريق الدولي ثم تفاجأ بتعطل المحرك.

وعليه قامت البلدية بمباشرة المحطة وأخذ عينة من (البنزين ٩١)، حيث تم إرسالها لهيئة المواصفات والمقاييس لإجراء الفحوصات عليها، وبعد الفحص اتضح عدم مطابقة العينة للمواصفات والمقاييس، وبناء على ذلك تم إغلاق المحطة وسيتم استكمال الإجراءات النظامية حيال المخالفة.


13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
11:17 PM

بلدية الليث تغلق محطة وقود غير مطابقة للمواصفات والمقاييس

بعد بلاغ أحد المواطنين بتعطل محرك سيارته بطريق الساحل الدولي

A A A
عوض الفهمي - الليث
0
753

أغلقت بلدية محافظة الليث إحدى محطات الوقود الواقعة بطريق الساحل الدولي لعدم مطابقة البنزين للمواصفات والمقاييس المطلوبة.

جاء ذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة التجارة وبلدية محافظة الليث وبعد أن تلقى عضو مكافحة الغش التجاري ببلدية الليث بلاغاً من أحد المواطنين مفاده أنه بعد قيامه بتعبئة سيارته (بنزين) من إحدى المحطات بالطريق الدولي ثم تفاجأ بتعطل المحرك.

وعليه قامت البلدية بمباشرة المحطة وأخذ عينة من (البنزين ٩١)، حيث تم إرسالها لهيئة المواصفات والمقاييس لإجراء الفحوصات عليها، وبعد الفحص اتضح عدم مطابقة العينة للمواصفات والمقاييس، وبناء على ذلك تم إغلاق المحطة وسيتم استكمال الإجراءات النظامية حيال المخالفة.


اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,334
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,259
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,623
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,915

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة