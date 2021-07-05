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مدير تعليم الرياض يتفقد مراكز الدعم التعليمي الصيفية

أكد أهمية تعزيز المهارات الأساسية للطلاب والطالبات

قام مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، حمد بن ناصر الوهيبي، بزيارة تفقدية لمركز الدعم التعليمي الصيفي في ابتدائية الإمام المزي؛ للاطلاع على سير العمل في المركز، عبر منصة مدرستي.

وتضمنت الزيارة، مقابلة مدير المركز وفريق العمل، حيث استمع منهم على جهودهم في قياس مهارات الطلاب الأساسية في المواد المستهدفة بعمليات التقويم وتنميتها وتطويرها، كما قدّم "الوهيبي" شكره لهم على متابعة ذلك وفق خطة مراكز الدعم للارتقاء بمستويات الطلاب التعليمية.

وذكر "الوهيبي" أن الهدف من هذه المراكز هو بناء وتعزيز المهارات الأساسية للطلاب والطالبات، وتنمية قدراتهم واستثمار أوقاتهم في الإجازة الصيفية تحت إشراف تربوي وفق خطة زمنية محددة، ورفع مستواهم التعليمي في المواد الرئيسة، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وترسيخ قيم المواطنة، وتعزيز انتمائهم واعتزازهم بدينهم ووطنهم، إلى جانب المساهمة في بناء الشخصية المتوازنة والمنتجة لمجتمعها.

وبيّن أن مراكز الدعم التعليمي الصيفية ستركز على تدريس المعلمين والمعلمات لمواد القرآن الكريم، واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، وذلك عن بُعد من خلال الفصول الافتراضية، مع التزام المعلمين والمعلمات بالحضور للمدرسة يومًا واحدًا بالتنسيق مع الإدارة وفق تنظيم يضمن تطبيق الاحترازات الصحية.

جدير بالذكر أن هذه المراكز ستقيس المهارات الأساسية للطلاب والطالبات في المواد المستهدفة من خلال عمليات التقويم، حيث تتضمن تقويمًا قبليًا في الأسبوع الأول من التطبيق، وتقويمًا تكوينيًا أسبوعيًا، بالإضافة إلى التقويم الختامي.

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مدير تعليم الرياض يتفقد مراكز الدعم التعليمي الصيفية
سبق

قام مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، حمد بن ناصر الوهيبي، بزيارة تفقدية لمركز الدعم التعليمي الصيفي في ابتدائية الإمام المزي؛ للاطلاع على سير العمل في المركز، عبر منصة مدرستي.

وتضمنت الزيارة، مقابلة مدير المركز وفريق العمل، حيث استمع منهم على جهودهم في قياس مهارات الطلاب الأساسية في المواد المستهدفة بعمليات التقويم وتنميتها وتطويرها، كما قدّم "الوهيبي" شكره لهم على متابعة ذلك وفق خطة مراكز الدعم للارتقاء بمستويات الطلاب التعليمية.

وذكر "الوهيبي" أن الهدف من هذه المراكز هو بناء وتعزيز المهارات الأساسية للطلاب والطالبات، وتنمية قدراتهم واستثمار أوقاتهم في الإجازة الصيفية تحت إشراف تربوي وفق خطة زمنية محددة، ورفع مستواهم التعليمي في المواد الرئيسة، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وترسيخ قيم المواطنة، وتعزيز انتمائهم واعتزازهم بدينهم ووطنهم، إلى جانب المساهمة في بناء الشخصية المتوازنة والمنتجة لمجتمعها.

وبيّن أن مراكز الدعم التعليمي الصيفية ستركز على تدريس المعلمين والمعلمات لمواد القرآن الكريم، واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، وذلك عن بُعد من خلال الفصول الافتراضية، مع التزام المعلمين والمعلمات بالحضور للمدرسة يومًا واحدًا بالتنسيق مع الإدارة وفق تنظيم يضمن تطبيق الاحترازات الصحية.

جدير بالذكر أن هذه المراكز ستقيس المهارات الأساسية للطلاب والطالبات في المواد المستهدفة من خلال عمليات التقويم، حيث تتضمن تقويمًا قبليًا في الأسبوع الأول من التطبيق، وتقويمًا تكوينيًا أسبوعيًا، بالإضافة إلى التقويم الختامي.

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
02:25 PM

مدير تعليم الرياض يتفقد مراكز الدعم التعليمي الصيفية

أكد أهمية تعزيز المهارات الأساسية للطلاب والطالبات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قام مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، حمد بن ناصر الوهيبي، بزيارة تفقدية لمركز الدعم التعليمي الصيفي في ابتدائية الإمام المزي؛ للاطلاع على سير العمل في المركز، عبر منصة مدرستي.

وتضمنت الزيارة، مقابلة مدير المركز وفريق العمل، حيث استمع منهم على جهودهم في قياس مهارات الطلاب الأساسية في المواد المستهدفة بعمليات التقويم وتنميتها وتطويرها، كما قدّم "الوهيبي" شكره لهم على متابعة ذلك وفق خطة مراكز الدعم للارتقاء بمستويات الطلاب التعليمية.

وذكر "الوهيبي" أن الهدف من هذه المراكز هو بناء وتعزيز المهارات الأساسية للطلاب والطالبات، وتنمية قدراتهم واستثمار أوقاتهم في الإجازة الصيفية تحت إشراف تربوي وفق خطة زمنية محددة، ورفع مستواهم التعليمي في المواد الرئيسة، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وترسيخ قيم المواطنة، وتعزيز انتمائهم واعتزازهم بدينهم ووطنهم، إلى جانب المساهمة في بناء الشخصية المتوازنة والمنتجة لمجتمعها.

وبيّن أن مراكز الدعم التعليمي الصيفية ستركز على تدريس المعلمين والمعلمات لمواد القرآن الكريم، واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، وذلك عن بُعد من خلال الفصول الافتراضية، مع التزام المعلمين والمعلمات بالحضور للمدرسة يومًا واحدًا بالتنسيق مع الإدارة وفق تنظيم يضمن تطبيق الاحترازات الصحية.

جدير بالذكر أن هذه المراكز ستقيس المهارات الأساسية للطلاب والطالبات في المواد المستهدفة من خلال عمليات التقويم، حيث تتضمن تقويمًا قبليًا في الأسبوع الأول من التطبيق، وتقويمًا تكوينيًا أسبوعيًا، بالإضافة إلى التقويم الختامي.

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