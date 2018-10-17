"آل الشيخ" يوجِّه بالتحقيق في فيديو لفتاة منتقبة تشتكي من المضايقة

"آل الشيخ" يوجِّه بالتحقيق في فيديو لفتاة منتقبة تشتكي من المضايقة
غرَّد قائلاً: الآن سيتم فتح تحقيق في الموضوع وسيحاسَب المسؤول
وجَّه الرئيس العام لهيئة الترفيه تركي آل الشيخ بالتحقيق الفوري في مقطع فيديو لفتاة، تعمل في أحد المواقع بموسم الرياض، ظهرت من خلاله تشتكي من مضايقة تعرضت لها، ومن منعها من الجلوس بالقرب من المطاعم؛ كونها ترتدي النقاب!
وقال "آل الشيخ" من خلال صفحته على "تويتر": "الآن حالاً سيتم فتح تحقيق في موضوع الفتاة، وسيحاسَب المسؤول".
"آل الشيخ" يوجِّه بالتحقيق في فيديو لفتاة منتقبة تشتكي من المضايقة
قاسم الخبرانيسبق2019-10-17
وجَّه الرئيس العام لهيئة الترفيه تركي آل الشيخ بالتحقيق الفوري في مقطع فيديو لفتاة، تعمل في أحد المواقع بموسم الرياض، ظهرت من خلاله تشتكي من مضايقة تعرضت لها، ومن منعها من الجلوس بالقرب من المطاعم؛ كونها ترتدي النقاب!
وقال "آل الشيخ" من خلال صفحته على "تويتر": "الآن حالاً سيتم فتح تحقيق في موضوع الفتاة، وسيحاسَب المسؤول".
17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
12:14 AM
اخر تعديل
17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
12:55 AM
"آل الشيخ" يوجِّه بالتحقيق في فيديو لفتاة منتقبة تشتكي من المضايقة
غرَّد قائلاً: الآن سيتم فتح تحقيق في الموضوع وسيحاسَب المسؤول
وجَّه الرئيس العام لهيئة الترفيه تركي آل الشيخ بالتحقيق الفوري في مقطع فيديو لفتاة، تعمل في أحد المواقع بموسم الرياض، ظهرت من خلاله تشتكي من مضايقة تعرضت لها، ومن منعها من الجلوس بالقرب من المطاعم؛ كونها ترتدي النقاب!
وقال "آل الشيخ" من خلال صفحته على "تويتر": "الآن حالاً سيتم فتح تحقيق في موضوع الفتاة، وسيحاسَب المسؤول".