أمير مكة يكرّم خريجي برنامج جامعة المؤسس لإعداد علماء المستقبل

كرّم مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، في قصره بجدة مساء أمس، خريجي برنامج جامعة الملك عبدالعزيز لإعداد علماء المستقبل في البحث والابتكار والمنعقد بجامعة أكسفورد العريقة بالمملكة المتحدة.

جاء ذلك بحضور مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي وأعضاء هيئة التدريس المنظمين للبرنامج، كما استمع أمير مكة إلى نبذة عن البرنامج وملخص لأهم مخرجات البرنامج.

وقدمت الطالبة جنى المالكي ملخصاً عن تجربتهم خلال البرنامج ومشاريعهم المستقبلية بناءً على ما تم التعرف عليه خلال البرنامج التدريبي، كما قام سموه بتسليم شهادات إتمام البرنامج للطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

ونظمت جامعة الملك عبدالعزيز برنامجاً تدريبياً لإعداد علماء المستقبل في البحث و والابتكار بجامعة أكسفورد العريقة بالمملكة المتحدة سنويًا من عام 2017، يهدف إلى إعداد جيل من العلماء متميزين عالميًا، والابتكار في الأبحاث الطبية لبناء مجتمع اقتصاد معرفي، حيث يتم اختيار عدد من الطلبة والطالبات المتميزين بالجامعة في التخصصات العلمية والصحية للتدريب في جامعة أكسفورد.

واشتمل البرنامج على العديد من الأنشطة العلمية من لقاءات ومحاضرات وحلقات نقاش شارك فيها نخبة من كبار العلماء والحائزين على جائزة نوبل بجامعة أكسفورد.

وتضمن البرنامج زيارة مراكز الأبحاث التابعة لجامعة أكسفورد وزيارات تعريفية لمسرعات الأعمال ومركز نقل التقنية والشركات الناشئة بالجامعة.

ويهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على أحدث الأبحاث العلمية ودور المراكز البحثية في توفير البيئة البحثية للعلماء وتعزيز مفهوم ريادة الأعمال والابتكار لدى الطلبة ومعرفة كيفية تحويل الأبحاث العلمية الأساسية إلى منتجات نوعية تساهم في تنوع مصادر الدخل ودفع عجلة الاقتصاد المعرفي تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

ويأتي البرنامج ضمن مخرجات الاتفاقية بين جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة أكسفورد، وذلك لتعزيز أواصر التعاون وتبادل المعرفة بين الجامعتين، حيث استفادت منها أكثر من 45 طالبًا وطالبة.

وأعدّ البرنامج رئيس معهد الاكتشافات بجامعة أكسفورد البروفيسور سير بيتر راتكليف والحاصل على جائزة نوبل في الطب والفسيولوجيا لعام 2019.

وقدم مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي ومشرف البرنامج الدكتور هاني شودري، عرضًا للأمير خالد الفيصل عن عقد ملتقى علمي بعنوان "ملتقى جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة أكسفورد للابتكار الحيوي" برعايته، خلال الفترة من 16-17 مارس 2020م، لمناقشة أبرز التطورات العلمية والابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في العلوم الحيوية والطبية، بالإضافة إلى آخر المستجدات في الطب الشخصي واستكشاف الأدوية.

ويستضيف الملتقى عددًا من كبار العلماء بجامعة أكسفورد، ومن ضمنهم العالم "سير بيتر راتكليف"، الحاصل على جائزة نوبل في الطب لهذا العام 2019، والبروفيسور "شاس بونترا" نائب رئيس جامعة أكسفورد للابتكار.