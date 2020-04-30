من فيينا وبروكسل إلى مانيلا و"تل أبيب".. كورونا يواصل حضوره وهذه آخر أرقامه

الصحة النمساوية: عدد الإصابات أكثر من 15 ألفًا تعافى منهم قرابة الـ13 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم الخميس، عن ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا في البلاد إلى 12 ألفًا و907 حالات؛ بينما لم يتبقَّ من المرضى بالفيروس إلا 1961 حالة، وذكر بيان لوزارة الصحة اليوم أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة، جميعهم خارج العاصمة فيينا.. مشيرًا إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 15 ألفًا و452 حالة، وقد توفي 584 حالة في جميع ولايات النمسا.

وأشار البيان إلى أنه يتم حاليًا علاج 502 شخص في المستشفى، منهم 128 حالة في وحدات العناية المركزة؛ مضيفًا أن الحالات الحالية يأتي أغلبها في العاصمة فيينا وتبلغ 554 حالة يليها ستيريا (440) والنمسا السفلى (338) وتيرول (237).

وأوضح البيان أن العدد الإجمالي للمتوفين في العاصمة بلغ 130 شخصًا، وقد زادت حالات الإصابة الجديدة بنحو 20 حالة أمس.

وفي بروكسل أعلنت وزارة الصحة البلجيكية اليوم، تسجيل 111 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها: بذلك يكون عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس قد وصل إلى 7594.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 660 إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 48519 حالة.

وفي مانيلا أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الخميس، ظهور 276 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 8488، وذكرت الوزارة، في بيان نقلته صحيفة "فلبين ستار"، أن 20 شخصًا تماثلوا للشفاء؛ ليصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 1043 شخصًا؛ بينما توفي 10 أشخاص؛ لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 568.

وأبدت الوزارة في وقت سابق نيتها لإجراء 8000 اختبار للكشف عن الإصابة بالفيروس في اليوم بنهاية شهر أبريل الجاري؛ إلا أنها لم تتمكن من القيام بذلك؛ إذ إن سعة الاختبارات الحالية لا تكفي سوى لإجراء 6320 اختبارًا يوميًّا.

وتخضع عدة مدن في الفلبين؛ بينها مترو مانيلا، لحجر صحي مجتمعي معزز حتى 15 مايو المقبل لاحتواء فيروس كورونا.

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة بسلطات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 216 حالة.

وذكرت الصحة الإسرائيلية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أنه تم تسجيل 4 وفيات خلال الـ12 ساعة الأخيرة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 15 ألفًا و870 حالة، تَمَاثل منها 8412 شخصًا للشفاء.