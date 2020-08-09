النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مؤتمر المانحين يتعهد بتقديم 298 مليون دولار مساعدات فورية للبنان

المشاركون يحشدون موارد مهمة للتعافي من انفجار بيروت

تعهدت الدول المشاركة في المؤتمر الطارئ للمانحين اليوم الأحد بحشد موارد مهمة لمساعدة لبنان على التعافي من الانفجار الهائل الذي دمَّر مناطق واسعة في بيروت.

وأفاد مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن المؤتمر تلقى تعهدات بنحو 253 مليون يورو (298 مليون دولار) مساعدات إغاثة فورية، وفقًا لـ"رويترز".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مؤتمر المانحين يتعهد بتقديم 298 مليون دولار مساعدات فورية للبنان
سبق

تعهدت الدول المشاركة في المؤتمر الطارئ للمانحين اليوم الأحد بحشد موارد مهمة لمساعدة لبنان على التعافي من الانفجار الهائل الذي دمَّر مناطق واسعة في بيروت.

وأفاد مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن المؤتمر تلقى تعهدات بنحو 253 مليون يورو (298 مليون دولار) مساعدات إغاثة فورية، وفقًا لـ"رويترز".

09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
10:10 PM

مؤتمر المانحين يتعهد بتقديم 298 مليون دولار مساعدات فورية للبنان

المشاركون يحشدون موارد مهمة للتعافي من انفجار بيروت

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
262

تعهدت الدول المشاركة في المؤتمر الطارئ للمانحين اليوم الأحد بحشد موارد مهمة لمساعدة لبنان على التعافي من الانفجار الهائل الذي دمَّر مناطق واسعة في بيروت.

وأفاد مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن المؤتمر تلقى تعهدات بنحو 253 مليون يورو (298 مليون دولار) مساعدات إغاثة فورية، وفقًا لـ"رويترز".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,780
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,209
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,037
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,519

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة