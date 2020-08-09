مؤتمر المانحين يتعهد بتقديم 298 مليون دولار مساعدات فورية للبنان
المشاركون يحشدون موارد مهمة للتعافي من انفجار بيروت
تعهدت الدول المشاركة في المؤتمر الطارئ للمانحين اليوم الأحد بحشد موارد مهمة لمساعدة لبنان على التعافي من الانفجار الهائل الذي دمَّر مناطق واسعة في بيروت.
وأفاد مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن المؤتمر تلقى تعهدات بنحو 253 مليون يورو (298 مليون دولار) مساعدات إغاثة فورية، وفقًا لـ"رويترز".
مؤتمر المانحين يتعهد بتقديم 298 مليون دولار مساعدات فورية للبنان
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-08-09
تعهدت الدول المشاركة في المؤتمر الطارئ للمانحين اليوم الأحد بحشد موارد مهمة لمساعدة لبنان على التعافي من الانفجار الهائل الذي دمَّر مناطق واسعة في بيروت.
وأفاد مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن المؤتمر تلقى تعهدات بنحو 253 مليون يورو (298 مليون دولار) مساعدات إغاثة فورية، وفقًا لـ"رويترز".
09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
10:10 PM
مؤتمر المانحين يتعهد بتقديم 298 مليون دولار مساعدات فورية للبنان
المشاركون يحشدون موارد مهمة للتعافي من انفجار بيروت
تعهدت الدول المشاركة في المؤتمر الطارئ للمانحين اليوم الأحد بحشد موارد مهمة لمساعدة لبنان على التعافي من الانفجار الهائل الذي دمَّر مناطق واسعة في بيروت.
وأفاد مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن المؤتمر تلقى تعهدات بنحو 253 مليون يورو (298 مليون دولار) مساعدات إغاثة فورية، وفقًا لـ"رويترز".