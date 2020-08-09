مؤتمر المانحين يتعهد بتقديم 298 مليون دولار مساعدات فورية للبنان

المشاركون يحشدون موارد مهمة للتعافي من انفجار بيروت

تعهدت الدول المشاركة في المؤتمر الطارئ للمانحين اليوم الأحد بحشد موارد مهمة لمساعدة لبنان على التعافي من الانفجار الهائل الذي دمَّر مناطق واسعة في بيروت.

وأفاد مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن المؤتمر تلقى تعهدات بنحو 253 مليون يورو (298 مليون دولار) مساعدات إغاثة فورية، وفقًا لـ"رويترز".