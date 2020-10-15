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"الصحة": "937" يتلقى أكثر من 20 مليون مكالمة خلال العام الحالي 2020

قالت "الصحة": إن مركز 937 تلقى أكثر من (20) مليون مكالمة؛ وذلك منذ بداية العام الحالي 2020م وحتى الآن.

وأوضحت الوزارة أن الخدمات التي قدّمها المركز خلال هذه الفترة -على سبيل المثال لا الحصر- (5.1) ملايين مكالمة للاستشارات الطبية، و(1.3) مليون بلاغ؛ فيما بلغ عدد الاستفسارات (5.4) ملايين استفسار، و(1.4) مليون اتصال لحجز المواعيد للمراكز الصحية، و(2) مليوني اتصال لاستفسارات خاصة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19).

تجدر الإشارة إلى أن مركز 937 يعمل فيه أكثر من 3000 موظف أخصائي خدمة عملاء وطبيب عبر القنوات المختلفة (هاتفية، تواصل اجتماعي، البريد الإلكتروني، التطبيقات الإلكترونية، الدردشة الفورية في موقع الوزارة).

ويعمل المركز على مدار اليوم بكل قنواته التالية "الاتصال الهاتفي على الرقم الموحد 937- تويتر @saudimoh937- البريد الإلكتروني 937@moh.gov.sa- الدردشة الفورية الموجودة في موقع وزارة الصحة الرسمي- تطبيق إشارة لذوي الإعاقة السمعية (الصم وضعاف السمع)- الشات بوت (الدردشة التفاعلية) عبر واتساب المركز على الرقم920005937".

ويقوم المركز بتقديم عدة خدمات للمستفيدين منها: (خدمة الاستشارات الطبية مع أطباء أكفاء، خدمة حجز المواعيد للمراكز الصحية الأولية، خدمات مواعيد عيادات الإقلاع عن التدخين، الدعم التقني لتطبيقات وزارة الصحة الإلكترونية، خدمة الإحالات الطبية وطلبات العلاج، خدمة الشكاوى والبلاغات، خدمة استقبال الاقتراحات والأفكار الإبداعية، خدمة الاستفسارات العامة، متابعة المعاملات).

وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": "937" يتلقى أكثر من 20 مليون مكالمة خلال العام الحالي 2020
سبق

قالت "الصحة": إن مركز 937 تلقى أكثر من (20) مليون مكالمة؛ وذلك منذ بداية العام الحالي 2020م وحتى الآن.

وأوضحت الوزارة أن الخدمات التي قدّمها المركز خلال هذه الفترة -على سبيل المثال لا الحصر- (5.1) ملايين مكالمة للاستشارات الطبية، و(1.3) مليون بلاغ؛ فيما بلغ عدد الاستفسارات (5.4) ملايين استفسار، و(1.4) مليون اتصال لحجز المواعيد للمراكز الصحية، و(2) مليوني اتصال لاستفسارات خاصة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19).

تجدر الإشارة إلى أن مركز 937 يعمل فيه أكثر من 3000 موظف أخصائي خدمة عملاء وطبيب عبر القنوات المختلفة (هاتفية، تواصل اجتماعي، البريد الإلكتروني، التطبيقات الإلكترونية، الدردشة الفورية في موقع الوزارة).

ويعمل المركز على مدار اليوم بكل قنواته التالية "الاتصال الهاتفي على الرقم الموحد 937- تويتر @saudimoh937- البريد الإلكتروني 937@moh.gov.sa- الدردشة الفورية الموجودة في موقع وزارة الصحة الرسمي- تطبيق إشارة لذوي الإعاقة السمعية (الصم وضعاف السمع)- الشات بوت (الدردشة التفاعلية) عبر واتساب المركز على الرقم920005937".

ويقوم المركز بتقديم عدة خدمات للمستفيدين منها: (خدمة الاستشارات الطبية مع أطباء أكفاء، خدمة حجز المواعيد للمراكز الصحية الأولية، خدمات مواعيد عيادات الإقلاع عن التدخين، الدعم التقني لتطبيقات وزارة الصحة الإلكترونية، خدمة الإحالات الطبية وطلبات العلاج، خدمة الشكاوى والبلاغات، خدمة استقبال الاقتراحات والأفكار الإبداعية، خدمة الاستفسارات العامة، متابعة المعاملات).

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
09:58 AM

"الصحة": "937" يتلقى أكثر من 20 مليون مكالمة خلال العام الحالي 2020

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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قالت "الصحة": إن مركز 937 تلقى أكثر من (20) مليون مكالمة؛ وذلك منذ بداية العام الحالي 2020م وحتى الآن.

وأوضحت الوزارة أن الخدمات التي قدّمها المركز خلال هذه الفترة -على سبيل المثال لا الحصر- (5.1) ملايين مكالمة للاستشارات الطبية، و(1.3) مليون بلاغ؛ فيما بلغ عدد الاستفسارات (5.4) ملايين استفسار، و(1.4) مليون اتصال لحجز المواعيد للمراكز الصحية، و(2) مليوني اتصال لاستفسارات خاصة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19).

تجدر الإشارة إلى أن مركز 937 يعمل فيه أكثر من 3000 موظف أخصائي خدمة عملاء وطبيب عبر القنوات المختلفة (هاتفية، تواصل اجتماعي، البريد الإلكتروني، التطبيقات الإلكترونية، الدردشة الفورية في موقع الوزارة).

ويعمل المركز على مدار اليوم بكل قنواته التالية "الاتصال الهاتفي على الرقم الموحد 937- تويتر @saudimoh937- البريد الإلكتروني 937@moh.gov.sa- الدردشة الفورية الموجودة في موقع وزارة الصحة الرسمي- تطبيق إشارة لذوي الإعاقة السمعية (الصم وضعاف السمع)- الشات بوت (الدردشة التفاعلية) عبر واتساب المركز على الرقم920005937".

ويقوم المركز بتقديم عدة خدمات للمستفيدين منها: (خدمة الاستشارات الطبية مع أطباء أكفاء، خدمة حجز المواعيد للمراكز الصحية الأولية، خدمات مواعيد عيادات الإقلاع عن التدخين، الدعم التقني لتطبيقات وزارة الصحة الإلكترونية، خدمة الإحالات الطبية وطلبات العلاج، خدمة الشكاوى والبلاغات، خدمة استقبال الاقتراحات والأفكار الإبداعية، خدمة الاستفسارات العامة، متابعة المعاملات).

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