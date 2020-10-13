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"السوق المالية": 99% حصة التصويت الآلي في جمعيات الشركات

خلال النصف الأول من عام 2020.. تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية

أفادت هيئة السوق المالية, بارتفاع عدد المصوتين آلياً في جمعيات المساهمين للشركات المدرجة في النصف الأول من العام الجاري بناءً على بيانات حديثة، الذي شهد معظمه تعليق عقد الجمعيات للشركات المدرجة في السوق المالية حضوريًا حتى إشعار آخر، والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت البيانات إلى أن النصف الأول من العام الجاري سجل ارتفاعاً في عدد المصوتين آلياً بنسبة 14% مقارنة بالنصف الأول من العام 2019م، حيث مثلوا 99% من إجمالي المصوتين في جمعيات المساهمين في تلك الفترة، مقابل 1% للمصوتين حضورياً. وارتفع إجمالي عدد المصوتين آلياً وحضورياً في هذه الفترة بنسبة 133%، حيث مارس معظمهم حقه بالمشاركة في أعمال جمعيات المساهمين آلياً، مما أدى إلى ارتفاع مشاركة المساهمين المصوتين آلياً بنسبة 170% مقارنة بالنصف الأول من العام 2019م.

وأوضحت البيانات أن عدد الجمعيات التي عقدت في النصف الأول من العام الجاري ارتفع بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتعكس هذه البيانات وارتفاع نسب المشاركة في عدد المصوتين في جمعيات المساهمين جهود الهيئة الرامية إلى تنظيم السوق المالية وتطويرها، وانطلاقاً من استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز الثقة في السوق المالية، وذلك من خلال رفع مستويات الحوكمة وتسهيل ممارسة المساهمين حقوقهم بيسر وسهولة والمشاركة بشكل فعال في التصويت على بنود الجمعيات العامة والخاصة، لا سيما مساهمي الأقلية للشركات المساهمة المدرجة واختصار الجهد والوقت للمساهمين المتواجدين في مدن ومناطق جغرافية تبعد مسافات طويلة عن مقر انعقاد الجمعيات.

يذكر أن خدمة التصويت الآلي للشركات المُدرجة في السوق المالية السعودية متاحة دون رسوم لجميع المساهمين منذ أبريل 2017م عبر منظومة (تداولاتي)، وتمكن الخدمة المساهمين من المشاركة في قرارات جمعيات المساهمين للشركات المدرجة، كما يتيح التصويت الآلي للمساهمين فترة كافية للاطلاع على بنود الجمعيات بكامل تفاصيلها قبل انعقادها، مما يساعدهم على اتخاذ قراراتهم ودراستها وتحليلها بشكل فعال.

هيئة السوق المالية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السوق المالية": 99% حصة التصويت الآلي في جمعيات الشركات
سبق

أفادت هيئة السوق المالية, بارتفاع عدد المصوتين آلياً في جمعيات المساهمين للشركات المدرجة في النصف الأول من العام الجاري بناءً على بيانات حديثة، الذي شهد معظمه تعليق عقد الجمعيات للشركات المدرجة في السوق المالية حضوريًا حتى إشعار آخر، والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت البيانات إلى أن النصف الأول من العام الجاري سجل ارتفاعاً في عدد المصوتين آلياً بنسبة 14% مقارنة بالنصف الأول من العام 2019م، حيث مثلوا 99% من إجمالي المصوتين في جمعيات المساهمين في تلك الفترة، مقابل 1% للمصوتين حضورياً. وارتفع إجمالي عدد المصوتين آلياً وحضورياً في هذه الفترة بنسبة 133%، حيث مارس معظمهم حقه بالمشاركة في أعمال جمعيات المساهمين آلياً، مما أدى إلى ارتفاع مشاركة المساهمين المصوتين آلياً بنسبة 170% مقارنة بالنصف الأول من العام 2019م.

وأوضحت البيانات أن عدد الجمعيات التي عقدت في النصف الأول من العام الجاري ارتفع بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتعكس هذه البيانات وارتفاع نسب المشاركة في عدد المصوتين في جمعيات المساهمين جهود الهيئة الرامية إلى تنظيم السوق المالية وتطويرها، وانطلاقاً من استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز الثقة في السوق المالية، وذلك من خلال رفع مستويات الحوكمة وتسهيل ممارسة المساهمين حقوقهم بيسر وسهولة والمشاركة بشكل فعال في التصويت على بنود الجمعيات العامة والخاصة، لا سيما مساهمي الأقلية للشركات المساهمة المدرجة واختصار الجهد والوقت للمساهمين المتواجدين في مدن ومناطق جغرافية تبعد مسافات طويلة عن مقر انعقاد الجمعيات.

يذكر أن خدمة التصويت الآلي للشركات المُدرجة في السوق المالية السعودية متاحة دون رسوم لجميع المساهمين منذ أبريل 2017م عبر منظومة (تداولاتي)، وتمكن الخدمة المساهمين من المشاركة في قرارات جمعيات المساهمين للشركات المدرجة، كما يتيح التصويت الآلي للمساهمين فترة كافية للاطلاع على بنود الجمعيات بكامل تفاصيلها قبل انعقادها، مما يساعدهم على اتخاذ قراراتهم ودراستها وتحليلها بشكل فعال.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
05:09 PM

"السوق المالية": 99% حصة التصويت الآلي في جمعيات الشركات

خلال النصف الأول من عام 2020.. تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أفادت هيئة السوق المالية, بارتفاع عدد المصوتين آلياً في جمعيات المساهمين للشركات المدرجة في النصف الأول من العام الجاري بناءً على بيانات حديثة، الذي شهد معظمه تعليق عقد الجمعيات للشركات المدرجة في السوق المالية حضوريًا حتى إشعار آخر، والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت البيانات إلى أن النصف الأول من العام الجاري سجل ارتفاعاً في عدد المصوتين آلياً بنسبة 14% مقارنة بالنصف الأول من العام 2019م، حيث مثلوا 99% من إجمالي المصوتين في جمعيات المساهمين في تلك الفترة، مقابل 1% للمصوتين حضورياً. وارتفع إجمالي عدد المصوتين آلياً وحضورياً في هذه الفترة بنسبة 133%، حيث مارس معظمهم حقه بالمشاركة في أعمال جمعيات المساهمين آلياً، مما أدى إلى ارتفاع مشاركة المساهمين المصوتين آلياً بنسبة 170% مقارنة بالنصف الأول من العام 2019م.

وأوضحت البيانات أن عدد الجمعيات التي عقدت في النصف الأول من العام الجاري ارتفع بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتعكس هذه البيانات وارتفاع نسب المشاركة في عدد المصوتين في جمعيات المساهمين جهود الهيئة الرامية إلى تنظيم السوق المالية وتطويرها، وانطلاقاً من استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز الثقة في السوق المالية، وذلك من خلال رفع مستويات الحوكمة وتسهيل ممارسة المساهمين حقوقهم بيسر وسهولة والمشاركة بشكل فعال في التصويت على بنود الجمعيات العامة والخاصة، لا سيما مساهمي الأقلية للشركات المساهمة المدرجة واختصار الجهد والوقت للمساهمين المتواجدين في مدن ومناطق جغرافية تبعد مسافات طويلة عن مقر انعقاد الجمعيات.

يذكر أن خدمة التصويت الآلي للشركات المُدرجة في السوق المالية السعودية متاحة دون رسوم لجميع المساهمين منذ أبريل 2017م عبر منظومة (تداولاتي)، وتمكن الخدمة المساهمين من المشاركة في قرارات جمعيات المساهمين للشركات المدرجة، كما يتيح التصويت الآلي للمساهمين فترة كافية للاطلاع على بنود الجمعيات بكامل تفاصيلها قبل انعقادها، مما يساعدهم على اتخاذ قراراتهم ودراستها وتحليلها بشكل فعال.

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