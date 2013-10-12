"قسد": الهجوم التركي على شمال سوريا أنعش "داعش"

دعت إلى غلق المجال الجوي أمام أنقرة

اتهمت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي يقودها الأكراد هجوم تركيا على شمال سوريا بإنعاش تنظيم "داعش" الإرهابي، مشيرة إلى هجمات بسيارات ملغومة نفذها التنظيم في مدينتي قامشلي والحسكة

وأوضح القيادي الكبير في "قسد" ريدور خليل، في بيان أوردته "رويترز"، أن القوات ستواصل التعاون مع التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد "داعش"، وفي الوقت ذاته صد الهجوم التركي على شمال سوريا.

ودعا "خليل" دول التحالف التي تقاتل "داعش" إلى إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الحربية التركية.