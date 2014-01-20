النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فُتحت الجمجمة وخُفِّف الضغط .. إنقاذ مُسِن من جلطة دماغية بحفر الباطن

دخل "المستشفى المركزي" ووعيه متدهور ثم استرده تدريجياً بعد الجراحة

استقبل مستشفى حفر الباطن المركزي، مريضاً في العقد السابع من العمر في حالة حرجة بعد تعرُّضه لجلطة دماغية، أدّت إلى تدهور حالة الوعي لديه.

وبعد تقديم الإجراءات الطبية اللازمة للمريض تمّ نقله إلى قسم العناية مع وضع التنفس الصناعي، ثم أُجريت له أشعة مقطعية على الرأس بيّنت وجود جلطة دماغية مع تحوُّل دموي وضغط على خلايا المخ؛ ما يستدعي تدخلاً جراحياً عاجلاً للمريض.

أُدخل المريض غرفة العمليات؛ حيث تمّ فتح الجمجمة لتخفيف الضغط الناتج من الجلطة، وتكللت بالنجاح ولله الحمد، حيث استرد المريض وعيه تدريجياً مع إزالة التنفس الصناعي، مع المتابعة في قسم العلاج الطبيعي بالمستشفى، لاستكمال تعافيه بإذن الله.

تأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها "الصحة" لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة)؛ حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية ٢٠٣٠ وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فُتحت الجمجمة وخُفِّف الضغط .. إنقاذ مُسِن من جلطة دماغية بحفر الباطن
سبق

استقبل مستشفى حفر الباطن المركزي، مريضاً في العقد السابع من العمر في حالة حرجة بعد تعرُّضه لجلطة دماغية، أدّت إلى تدهور حالة الوعي لديه.

وبعد تقديم الإجراءات الطبية اللازمة للمريض تمّ نقله إلى قسم العناية مع وضع التنفس الصناعي، ثم أُجريت له أشعة مقطعية على الرأس بيّنت وجود جلطة دماغية مع تحوُّل دموي وضغط على خلايا المخ؛ ما يستدعي تدخلاً جراحياً عاجلاً للمريض.

أُدخل المريض غرفة العمليات؛ حيث تمّ فتح الجمجمة لتخفيف الضغط الناتج من الجلطة، وتكللت بالنجاح ولله الحمد، حيث استرد المريض وعيه تدريجياً مع إزالة التنفس الصناعي، مع المتابعة في قسم العلاج الطبيعي بالمستشفى، لاستكمال تعافيه بإذن الله.

تأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها "الصحة" لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة)؛ حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية ٢٠٣٠ وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.

19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440
01:43 PM

فُتحت الجمجمة وخُفِّف الضغط .. إنقاذ مُسِن من جلطة دماغية بحفر الباطن

دخل "المستشفى المركزي" ووعيه متدهور ثم استرده تدريجياً بعد الجراحة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - حفر الباطن
4
4,155

استقبل مستشفى حفر الباطن المركزي، مريضاً في العقد السابع من العمر في حالة حرجة بعد تعرُّضه لجلطة دماغية، أدّت إلى تدهور حالة الوعي لديه.

وبعد تقديم الإجراءات الطبية اللازمة للمريض تمّ نقله إلى قسم العناية مع وضع التنفس الصناعي، ثم أُجريت له أشعة مقطعية على الرأس بيّنت وجود جلطة دماغية مع تحوُّل دموي وضغط على خلايا المخ؛ ما يستدعي تدخلاً جراحياً عاجلاً للمريض.

أُدخل المريض غرفة العمليات؛ حيث تمّ فتح الجمجمة لتخفيف الضغط الناتج من الجلطة، وتكللت بالنجاح ولله الحمد، حيث استرد المريض وعيه تدريجياً مع إزالة التنفس الصناعي، مع المتابعة في قسم العلاج الطبيعي بالمستشفى، لاستكمال تعافيه بإذن الله.

تأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها "الصحة" لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة)؛ حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية ٢٠٣٠ وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,302
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,027
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,473
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,337

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

المقالات

100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف
كلك عيوب يا قطر!!

كلك عيوب يا قطر!!

صالح مطر الغامدي
التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

عبدالغني الشيخ
3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

ماجد البريكان
حالة طارئة!

حالة طارئة!

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة