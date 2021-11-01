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هنا قائمة محدثة بأكثر الدول تضرراً في العالم بوباء كورونا

تصدّرتها الولايات المتحدة من حيث عدد الوفيات جرّاء الفيروس

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم، إلى أكثر من 246.6 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى نحو خمسة ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 246.693.288، وإجمالي الوفيات 4.999.486.

وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات من جرّاء الفيروس بـ 745.805 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 45.967.772.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ 607824 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 21.810.855.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 458186، وإجمالي إصابات 34.273.300.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ 288276 وإجمالي إصابات 3.805.765.

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 234194 وإجمالي إصابات 8.377.984.

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 200246 وإجمالي إصابات 2.201.796.

وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143405 وإجمالي إصابات 4.244.358.

وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 141055 وإجمالي إصابات 9.100.442.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 132100، وإجمالي إصابات 4.771.965.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 127281 وإجمالي إصابات 5.002.387.

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هنا قائمة محدثة بأكثر الدول تضرراً في العالم بوباء كورونا
سبق

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم، إلى أكثر من 246.6 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى نحو خمسة ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 246.693.288، وإجمالي الوفيات 4.999.486.

وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات من جرّاء الفيروس بـ 745.805 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 45.967.772.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ 607824 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 21.810.855.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 458186، وإجمالي إصابات 34.273.300.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ 288276 وإجمالي إصابات 3.805.765.

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 234194 وإجمالي إصابات 8.377.984.

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 200246 وإجمالي إصابات 2.201.796.

وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143405 وإجمالي إصابات 4.244.358.

وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 141055 وإجمالي إصابات 9.100.442.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 132100، وإجمالي إصابات 4.771.965.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 127281 وإجمالي إصابات 5.002.387.

01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443
09:17 AM

هنا قائمة محدثة بأكثر الدول تضرراً في العالم بوباء كورونا

تصدّرتها الولايات المتحدة من حيث عدد الوفيات جرّاء الفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم، إلى أكثر من 246.6 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى نحو خمسة ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 246.693.288، وإجمالي الوفيات 4.999.486.

وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات من جرّاء الفيروس بـ 745.805 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 45.967.772.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ 607824 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 21.810.855.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 458186، وإجمالي إصابات 34.273.300.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ 288276 وإجمالي إصابات 3.805.765.

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 234194 وإجمالي إصابات 8.377.984.

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 200246 وإجمالي إصابات 2.201.796.

وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143405 وإجمالي إصابات 4.244.358.

وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 141055 وإجمالي إصابات 9.100.442.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 132100، وإجمالي إصابات 4.771.965.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 127281 وإجمالي إصابات 5.002.387.

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