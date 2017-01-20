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"اللهَ اللهَ في هذه الأمانة".. رسالة حانية من مدير مدرسة للمعلمين تلقى الإشادة

قال: سيأتيكم أطفال انقطعوا عامين عن الدراسة كونوا لهم آباء.. "خائف ويتيم"

وجّه مدير مدرسة في محافظة الأفلاج رسالةً تربويةً أظهرت الحسن الإنساني لدى القائد التربوي في صورة أبوية حانية على الطلاب، أكد خلالها أهمية التعامل الحسن مع طلاب المرحلة الابتدائية العائدين لمقاعد الدراسة بعد انقطاع عامين عن المدرسة.

وترك مدير مدرسة أنس بن مالك الابتدائية بالأفلاج حمد سحمان الكبرى، رسالة تربوية على حالته في واتساب؛ حيث قال فيها: "نصيحة أخوية لمعلمي الابتدائي؛ سيأتيكم أطفال انقطعوا عن الدراسة مدة سنتين، منهم من لم يعرف معنى مدرسة، ولم يعایش أنظمتها وقوانينها وحصصها، فمنهم الخائف، ومنهم الضعيف ومنهم اليتيم ومنهم الصغير الذي لا يعي".

وأضاف: "كونوا لهم آباء قبل أن تكونوا معلمین، اللهَ اللهَ في هذه الأمانة التي تركها الأهل بين أيديكم تلطفوا معهم، اصبروا على تأخرهم، اغفروا زلاتهم، كتب الله أجر الجميع".

ولقيت تلك اللفتة من مدير المدرسة، إشادةً وثناءً من الأهالي؛ لكون تلك الرسالة التربوية تُجسّد روح القيادة بعطف الأبوة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"اللهَ اللهَ في هذه الأمانة".. رسالة حانية من مدير مدرسة للمعلمين تلقى الإشادة
سبق

وجّه مدير مدرسة في محافظة الأفلاج رسالةً تربويةً أظهرت الحسن الإنساني لدى القائد التربوي في صورة أبوية حانية على الطلاب، أكد خلالها أهمية التعامل الحسن مع طلاب المرحلة الابتدائية العائدين لمقاعد الدراسة بعد انقطاع عامين عن المدرسة.

وترك مدير مدرسة أنس بن مالك الابتدائية بالأفلاج حمد سحمان الكبرى، رسالة تربوية على حالته في واتساب؛ حيث قال فيها: "نصيحة أخوية لمعلمي الابتدائي؛ سيأتيكم أطفال انقطعوا عن الدراسة مدة سنتين، منهم من لم يعرف معنى مدرسة، ولم يعایش أنظمتها وقوانينها وحصصها، فمنهم الخائف، ومنهم الضعيف ومنهم اليتيم ومنهم الصغير الذي لا يعي".

وأضاف: "كونوا لهم آباء قبل أن تكونوا معلمین، اللهَ اللهَ في هذه الأمانة التي تركها الأهل بين أيديكم تلطفوا معهم، اصبروا على تأخرهم، اغفروا زلاتهم، كتب الله أجر الجميع".

ولقيت تلك اللفتة من مدير المدرسة، إشادةً وثناءً من الأهالي؛ لكون تلك الرسالة التربوية تُجسّد روح القيادة بعطف الأبوة.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
11:28 AM

"اللهَ اللهَ في هذه الأمانة".. رسالة حانية من مدير مدرسة للمعلمين تلقى الإشادة

قال: سيأتيكم أطفال انقطعوا عامين عن الدراسة كونوا لهم آباء.. "خائف ويتيم"

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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3,394

وجّه مدير مدرسة في محافظة الأفلاج رسالةً تربويةً أظهرت الحسن الإنساني لدى القائد التربوي في صورة أبوية حانية على الطلاب، أكد خلالها أهمية التعامل الحسن مع طلاب المرحلة الابتدائية العائدين لمقاعد الدراسة بعد انقطاع عامين عن المدرسة.

وترك مدير مدرسة أنس بن مالك الابتدائية بالأفلاج حمد سحمان الكبرى، رسالة تربوية على حالته في واتساب؛ حيث قال فيها: "نصيحة أخوية لمعلمي الابتدائي؛ سيأتيكم أطفال انقطعوا عن الدراسة مدة سنتين، منهم من لم يعرف معنى مدرسة، ولم يعایش أنظمتها وقوانينها وحصصها، فمنهم الخائف، ومنهم الضعيف ومنهم اليتيم ومنهم الصغير الذي لا يعي".

وأضاف: "كونوا لهم آباء قبل أن تكونوا معلمین، اللهَ اللهَ في هذه الأمانة التي تركها الأهل بين أيديكم تلطفوا معهم، اصبروا على تأخرهم، اغفروا زلاتهم، كتب الله أجر الجميع".

ولقيت تلك اللفتة من مدير المدرسة، إشادةً وثناءً من الأهالي؛ لكون تلك الرسالة التربوية تُجسّد روح القيادة بعطف الأبوة.

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