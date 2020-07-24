مساعد رئيس الاستخبارات العامة يرفع التهنئة لخادم الحرمين بمناسبة نجاح العملية الجراحية

قال: مشاعر الفرح والسرور عمت جميع أبناء الشعب السعودي

رفع مساعد رئيس الاستخبارات العامة الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، خالص التهاني والتمنيات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له وتكللت بالنجاح ولله الحمد.

وقال سموه: "نحمد الله -عزّ وجلّ- على كريم عطائه وفضله على الشعب السعودي كافة بنجاح العملية الجراحية لمولاي خادم الحرمين الشريفين، سائلين المولى أن يمده -حفظه الله- بالعمر المديد في موفور صحة وعافية وعزة وتمكين".

ولفت سمو مساعد رئيس الاستخبارات العامة، في تصريح صحفي، النظر بهذه المناسبة إلى مشاعر الفرح والسرور التي عمت جميع أبناء الشعب السعودي بمناسبة سلامة المليك المفدى.