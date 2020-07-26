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صحيفة فرنسية: المتطوع الإفريقي اعترف بحرقه لكاتدرائية "نانت" عمدًا

يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة 150.000 يورو

اعترف متطوع إفريقي من رواندا، بقيامه عمدًا بإشعال الحريق في كاتدرائية مدينة نانت الفرنسية، المشيدة في القرن الخامس عشر، حسب ما أفادت به صحيفة "ويست فرنسا".

واشتعلت النيران في كاتدرائية القديسين بطرس وبولس في 18 يوليو الجاري لعدة ساعات، والتهمت على وجه الخصوص الأرغن الكبير الذي يعتبر آلة العزف الرئيسية في الكاتدرائية.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، اشتبه مكتب المدعي العام الفرنسي بشاب إفريقي من رواندا بإشعال الحريق عمدًا في الكاتدرائية. وفي اليوم التالي للحريق، تم اعتقال هذا الشاب المتطوع الذي يبلغ من العمر 39 عامًا، والذي كان مكلفًا بإغلاق الأبواب في الكاتدرائية يوم الحريق؛ لكن القضاء أطلق سراحه فيما بعد دون توجيه تهمة محددة له.

ويوم أمس السبت، 25 يوليو، أعادت الشرطة اعتقال هذا الشاب للمرة الثانية، واتهمه قاضي التحقيق بالحرق المتعمد للكاتدرائية.

واعترف هذا المتطوع بالذنب وبارتكابه جريمة الحرق المتعمد. وقال إنه أشعل النار في الكاتدرائية في ثلاثة أماكن: تحت الأرغن الكبير، وتحت الأرغن الصغير، وبالقرب من لوحة التحكم الكهربائية؛ لكنه لم يصرح بالدافع الذي جعله يرتكب هذه الجريمة.

ويواجه مرتكب جريمة الحرق عمدًا، عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وغرامة قدرها 150.000 يورو.

متطوع إفريقي رواندا

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صحيفة فرنسية: المتطوع الإفريقي اعترف بحرقه لكاتدرائية "نانت" عمدًا
سبق

اعترف متطوع إفريقي من رواندا، بقيامه عمدًا بإشعال الحريق في كاتدرائية مدينة نانت الفرنسية، المشيدة في القرن الخامس عشر، حسب ما أفادت به صحيفة "ويست فرنسا".

واشتعلت النيران في كاتدرائية القديسين بطرس وبولس في 18 يوليو الجاري لعدة ساعات، والتهمت على وجه الخصوص الأرغن الكبير الذي يعتبر آلة العزف الرئيسية في الكاتدرائية.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، اشتبه مكتب المدعي العام الفرنسي بشاب إفريقي من رواندا بإشعال الحريق عمدًا في الكاتدرائية. وفي اليوم التالي للحريق، تم اعتقال هذا الشاب المتطوع الذي يبلغ من العمر 39 عامًا، والذي كان مكلفًا بإغلاق الأبواب في الكاتدرائية يوم الحريق؛ لكن القضاء أطلق سراحه فيما بعد دون توجيه تهمة محددة له.

ويوم أمس السبت، 25 يوليو، أعادت الشرطة اعتقال هذا الشاب للمرة الثانية، واتهمه قاضي التحقيق بالحرق المتعمد للكاتدرائية.

واعترف هذا المتطوع بالذنب وبارتكابه جريمة الحرق المتعمد. وقال إنه أشعل النار في الكاتدرائية في ثلاثة أماكن: تحت الأرغن الكبير، وتحت الأرغن الصغير، وبالقرب من لوحة التحكم الكهربائية؛ لكنه لم يصرح بالدافع الذي جعله يرتكب هذه الجريمة.

ويواجه مرتكب جريمة الحرق عمدًا، عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وغرامة قدرها 150.000 يورو.

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
01:01 PM

صحيفة فرنسية: المتطوع الإفريقي اعترف بحرقه لكاتدرائية "نانت" عمدًا

يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة 150.000 يورو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعترف متطوع إفريقي من رواندا، بقيامه عمدًا بإشعال الحريق في كاتدرائية مدينة نانت الفرنسية، المشيدة في القرن الخامس عشر، حسب ما أفادت به صحيفة "ويست فرنسا".

واشتعلت النيران في كاتدرائية القديسين بطرس وبولس في 18 يوليو الجاري لعدة ساعات، والتهمت على وجه الخصوص الأرغن الكبير الذي يعتبر آلة العزف الرئيسية في الكاتدرائية.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، اشتبه مكتب المدعي العام الفرنسي بشاب إفريقي من رواندا بإشعال الحريق عمدًا في الكاتدرائية. وفي اليوم التالي للحريق، تم اعتقال هذا الشاب المتطوع الذي يبلغ من العمر 39 عامًا، والذي كان مكلفًا بإغلاق الأبواب في الكاتدرائية يوم الحريق؛ لكن القضاء أطلق سراحه فيما بعد دون توجيه تهمة محددة له.

ويوم أمس السبت، 25 يوليو، أعادت الشرطة اعتقال هذا الشاب للمرة الثانية، واتهمه قاضي التحقيق بالحرق المتعمد للكاتدرائية.

واعترف هذا المتطوع بالذنب وبارتكابه جريمة الحرق المتعمد. وقال إنه أشعل النار في الكاتدرائية في ثلاثة أماكن: تحت الأرغن الكبير، وتحت الأرغن الصغير، وبالقرب من لوحة التحكم الكهربائية؛ لكنه لم يصرح بالدافع الذي جعله يرتكب هذه الجريمة.

ويواجه مرتكب جريمة الحرق عمدًا، عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وغرامة قدرها 150.000 يورو.

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